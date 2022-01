Covid 19 : questions aux directeur de l'ARS de Normandie

L'épidémie de Covid en Normandie atteint des niveaux records. Selon le dernier bilan de l'Agence Régionale de Santé le taux d'incidence a passé ce week-end les 2.000 cas pour 100.000 habitants. Une personne sur cinq testée est positive au Covid 19. Le directeur de l'ARS Thomas Deroche était ce lundi l'invité de France Bleu Normandie. "Près de mille personnes sont hospitalisés contre 837 mardi dernier. Même si Omicron est moins sévère proportionnellement il y a un impact sur le système de santé qui est important. On a 34 fois moins de chances d'aller en réanimation si on est vacciné que si on ne l'est pas. Ce qui permet que ça passe mais on a plein de facteurs de tensions supplémentaires. On a d'autres activités à assurer et les réanimations sont déjà occupées à 90 % dans la région". Plus de 20 %, des opérations jugées non urgentes sont actuellement déprogrammées.

Près de mille personnes sont hospitalisés contre 837 mardi dernier. Thomas Deroche

Réécoutez ici l'intégralité de l'interview de Thomas Deroche

La vaccination des enfants a débuté doucement pour les 5-11 ans. "5.900 enfants ont déjà une première dose de vaccin, une vingtaine de centres en Normandie proposent cette vaccination". Le directeur de l'ARS rappelle enfin que 6% des normands éligibles à la vaccination n'ont encore reçu aucune dose.

