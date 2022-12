Covid-19 : qui peut recevoir une nouvelle dose de vaccin ?

"Les taux d’incidence et de positivité calculés à partir des tests antigéniques et de l’ensemble des tests [sont] de nouveau en hausse" a confirmé Santé publique France le 2 décembre, dans son point hebdomadaire consacré au Covid-19. "Dans ce contexte, un renforcement de la vaccination s’impose", a ajouté l'agence sanitaire alors qu'au 28 novembre, seuls 7,2% des 60-79 ans et 9,4% des 80 ans et plus avaient reçu une dose de rappel.

Des chiffres "désolants " estime Brigitte Autran, présidente du Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires (Covars) qui a remplacé le Conseil scientifique. "Actuellement 2,5 millions de doses de rappel ont été injectées" a-t-elle déploré mardi sur franceinfo, invitant toute la population à se faire vacciner. "La recommandation est destinée aux personnes les plus fragiles, celles qui ont plus de 60 ans, celles qui ont des maladies qui les rendent fragiles, et leur entourage. La personne qui vit avec. Mais une recommandation n'est pas une interdiction pour les autres. Donc toute la population peut se faire vacciner. Vous pouvez le faire."

Un rappel utile trois à six mois après la dernière injection

Sur le site internet du ministère de la Santé , les délais à respecter sont précisés. "Cette campagne automnale fait suite à la campagne qui, jusqu'au 30 septembre, consistait à faire un deuxième rappel. Il y a donc certaines personnes qui se sont vaccinées il y a moins de six mois et qui ne sont pas encore éligibles à ce nouveau rappel", a précisé Brigitte Autran. "Ce rappel n'est utile que si on a un délai d'au moins six mois depuis la dernière vaccination et pour les personnes de 80 ans, d'au moins trois mois. Il ne faut pas le faire de façon plus rapprochée, sinon le rappel ne servirait à rien."

Le site du ministère de la Santé précise dans un tableau quels sont les vaccins, les délais et les personnes concernés par une nouvelle injection de vaccin. - MINISTERE DE LA SANTÉ

Des pharmaciens réclament des consignes "plus claires"

Reconnaissant que la campagne sanitaire actuelle "ne fonctionne pas", le ministre de la Santé François Braun a lancé le 4 décembre un "appel solennel à la vaccination" contre le Covid-19. Une déclaration tardive pour Pierre-Olivier Variot, président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officines, qui appelle le ministère à lever le flou sur les conditions d'accès à la vaccination.

"On doit pouvoir vacciner tout le monde mais les consignes ne sont pas forcément très claires", a-t-il regretté sur franceinfo ce mardi. "On a besoin d'une consigne claire du ministère, sous la forme d'un DGS-Urgent [message adressé à tous les professionnels de santé] par exemple disant 'vaccinez tous les gens qui vont vous le demander'. La cible reste les plus fragiles, mais on doit pouvoir vacciner tout le monde. Il faut qu'on ait un écrit clair".

Le dernier DGS-Urgent du ministère de la Santé, adressé à tous les professionnels de santé le 21 novembre dernier et rappelant la cible de la "vaccination automnale contre le Covid-19", stipulait que les "personnes vivant dans l'entourage ou en contact régulier avec des personnes immunodéprimées ou vulnérables", comme par exemple "une personne jeune, sans comorbidité, qui voit régulièrement des proches dans la cible", étaient éligibles à la vaccination.