Covid-19 : qui peut désormais se faire vacciner sans rendez-vous ?

Le gouvernement a annoncé, lundi soir, l'ouverture de la vaccination sans rendez-vous, dans n'importe quel centre de vaccination, à de nouveaux publics, pour amplifier la couverture vaccinale des Français. Les plus de 65 ans et les non-vaccinés sont concernés.

Lundi soir, lors de leur conférence de presse, le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran ont annoncé qu'il serait désormais possible de se faire vacciner sans rendez-vous contre le Covid-19 pour de nouvelles catégories de personnes. Voici les publics concernés et les conditions pour accéder à la vaccination ou à une dose de rappel sans rendez-vous, dans n'importe quel centre de vaccination.

Les plus de 65 ans

Les Français âgés de 65 ans et plus pourront obtenir une dose de rappel de vaccin contre le Covid sans rendez-vous, "quel que soit le centre" dans lequel ils se rendent, a annoncé Jean Castex lors de cette conférence de presse. Afin de tenter de freiner la circulation du virus, nous devons "conserver notre bouclier vaccinal et même l'amplifier et le renforcer", a préconisé le Premier ministre.

"Le rappel vaccinal booste considérablement la protection, a souligné le Premier ministre. Une personne de plus de 60 ans aura une protection quatre fois plus forte" après sa troisième dose, a-t-il précisé.

Les personnes qui n'ont jamais été vaccinées

Les personnes qui n'ont jamais été vaccinées vont également pouvoir se présenter "dans n'importe quel centre, sans rendez vous", a indiqué le ministre de la Santé Olivier Véran.

Le cabinet du ministre de la Santé a confirmé cette information à Libération ce mardi. La mesure entre en vigueur "dès ce mardi", "peut-être pas dans tous les centres aujourd’hui mais tous vont le mettre en place. Des instructions vont être données et les centres vont s’organiser avec leurs moyens, en lien avec les Agences régionales de santé", a indiqué le ministère au quotidien.

Huit millions de créneaux à venir dans les centres de vaccination

Si vous ne rentrez pas dans ces critères, pas de panique : huit millions de créneaux vont ouvrir dans les jours à venir dans les centres de vaccination, a indiqué ce mardi matin Gabriel Attal, , le porte-parole du gouvernement sur France Inter. "A ce stade, il y a 7 millions de Français qui ont pris rendez-vous pour un rappel d'ici à la fin décembre. On va rajouter 8 millions de créneaux, donc ça veut dire 15 millions de Français qui pourront se faire vacciner d'ici à la fin décembre", a-t-il indiqué. "Les créneaux vont continuer à augmenter sur les plateformes", a-t-il assuré.