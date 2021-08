Covid-19 : qui sont les patients en réanimation à Toulouse ?

C'est une statistique qui a le mérite d'être claire : les hospitalisations pour Covid-19, et le nombre de personnes en réanimation ont doublé en seulement une semaine au CHU Purpan, à Toulouse. Une illustration de la hausse générale de la circulation du virus dans la région Occitanie, qui a amène l'Agence régionale de Santé à tirer la sonnette d'alarme. On compte +157% de nouvelles entrées en soins critiques en une semaine en Haute-Garonne selon les chiffres des autorités de santé. Le profil des personnes atteintes par les formes graves de la maladie évolue, par rapport au début de l'épidémie.

Une écrasante majorité de non-vaccinés en réa

La première caractéristique la plus partagée par les nouveaux patients qui arrivent en réanimation à Purpan, c'est qu'ils ne sont pas vaccinés. Entre 90 et 95% de ceux qui développent une forme grave n'ont reçu aucune dose selon Véronique Ramond, médecin dans ce service. Les 10 à 5% restants, qui arrivent en réanimation malgré leur vaccination, sont toutes, au CHU Purpan, des personnes immunodéprimées; c'est-à-dire des personnes dont le système immunitaire est affaibli par la prise de médicaments. Des traitements par exemple contre le cancer, ou encore suite à une greffe. "On sait que chez eux, le vaccin est moins efficace que dans la population générale, car ils ne peuvent pas développer d'anticorps" détaille le docteur Véronique Ramond.

Une moyenne d'âge qui baisse

Autre tendance générale observée chez les patients en réanimation au CHU Purpan : la moyenne d'âge baisse par rapport aux deux premières vagues de l'épidémie. Aujourd'hui, la majorité des patients ont entre 40 et 50 ans, contre 60-70 ans en moyenne au début de la crise sanitaire. À Toulouse, le plus jeune en réanimation est âgé de 29 ans, et le plus âgé de 70 ans.

Des personnes "à risques"

Parmi les jeunes patients qui arrivent en réanimation, la majorité sont des personnes dites "à risque", qui souffrent d'obésité, de surpoids, ou encore d'hypertension. Mais il existe aussi des personnes relativement jeunes, des quarantenaires, sans comorbidités, qui développent des formes graves.

Autant de femmes que d'hommes

Pendant les premières vagues du Covid-19, 80% des formes graves étaient développées par des hommes. On atteint désormais quasiment la parité, puisqu'à Purpan on compte environ 40% de femmes, pour 60% d'hommes parmi les nouveaux patients en réanimation.

Des chiffres en augmentation

Le service réanimation de Purpan accueillait 8 personnes qui souffrent de formes sévères du Covid-19 ce lundi 2 août. Ce qui représente la moitié des lits du service, dont la capacité pourra difficilement être augmenté cet été, faute de personnel disponible. Certes, on est loin des pics que l'on a pu connaître lors des précèdentes vagues, mais la tendance inquiète Véronique Ramond : "Les vagues commencent toujours comme ça : on a une entrée, deux entrée, et ça monte crescendo. D'après les prévisions de l'institut Pasteur, qui jusqu'à maintenant se sont montrées fiables, le sommet de la quatrième vague devrait arriver à la mi-août (...) là on pourrait être embêtés pour accueillir tous les patients (...) On commence déjà à déprogrammer des interventions non-urgentes au CHU pour pouvoir accueillir des patients qui ont le covid" détaille celle qui travaille au service réanimation de Purpan.