Covid-19 : un nouveau centre de vaccination éphémère va ouvrir à Jaunay-Marigny

3200 doses de vaccin contre le Covid-19 vont être distribuées entre le 16 et le 19 décembre prochain à l'Agora de Jaunay-Marigny (Vienne). La ville et l'Agence Régionale de Santé mettent en place un nouveau centre de vaccination éphémère. Les inscriptions démarrent ce lundi 6 décembre.

Face à la cinquième vague de Covid-19 en Nouvelle-Aquitaine et dans le Poitou, la commune de Jaunay-Marigny (Vienne) a sollicité l'Agence Régionale de Santé pour obtenir l'ouverture d'un nouveau centre de vaccination éphémère. Il va s'installer à l'Agora du 16 au 19 décembre prochain. 3200 doses vont être distribuées. 1000 du laboratoire Pfizer, destinées aux moins de 30 ans et 2200 du laboratoire Moderna pour les autres tranches d'âge. Les prises de rendez-vous sont possibles à partir de ce lundi 6 décembre et jusqu'au 10 décembre.

La commune précise que ces vaccins ne sont pas réservés uniquement aux doses de rappel. Il est aussi possible de recevoir sa première ou deuxième injection.

Pour réserver un créneau :

par téléphone au 09.78.36.08.35

via la plateforme maiia

Le centre de vaccination sera ouvert le jeudi 16 décembre de 14h à 21h et du vendredi 17 au dimanche 19 décembre de 8h à 20h.