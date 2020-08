Covid 19 : Reprise des visites à la Maison d'accueil spécialisée de Mattaincourt

L'établissement vosgien qui accueille une quarantaine de personnes souffrant de troubles psychiatriques à Mattaincourt, sort enfin de son confinement. Les visites et les sorties y étaient interdites depuis un mois, après la découverte de plusieurs cas de Covid 19.

Les visites et les sorties ont été suspendues dès le 10 juillet dernier

30 des 40 résidents touchés, 15 membres du personnel contaminés : fin juillet, la situation était inquiétante au sein de la Maison d'accueil spécialisée de Mattaincourt. Dès le 10 pourtant, l'établissement qui accueille des personnes souffrant de troubles psychiatriques, s'était replié sur lui-même : résidents confinés dans leur chambre, visites et sorties interdites. Quatre semaines plus tard, la situation s'est nettement améliorée : "cela fait plusieurs jours qu'il y eu aucun cas détectés au sein de l'établissement, on lève progressivement les mesures contraignantes", explique le maire de la commune, Joris Huriot qui attend désormais la confirmation de l'Agence régionale de Santé sur la disparition de ce foyer de contamination.

Les visites des proches ont donc pu reprendre ce lundi 10 août. Un vrai soulagement pour les résidents, "très attachés au lien social", analyse l'élu. Le personnel avait d'ailleurs pris des mesures pour contrer la solitude des patients isolés dans leur chambre. "Des échanges réguliers, des chants, des écrits", résume Joris Huriot qui salue le professionnalisme du personnel de la "Mas".

Trois résidents contaminés ont été hospitalisés pendant cette période.