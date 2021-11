Covid-19 : retour du masque obligatoire et durcissement des mesures sanitaires dans le Cantal

Comme sur l'ensemble de la France, la circulation du virus est en hausse dans le département du Cantal avec un taux d’incidence qui s’établit à 84 pour 100.000 habitants (au 15/11) contre 39,2 début novembre. Plusieurs clusters ont été signalés, notamment dans des établissements de santé et médico-sociaux, des clubs sportifs, des bars et dancings cantaliens.

Dans ce contexte, une légère augmentation des hospitalisations est observée dans le département, avec une nouvelle admission à l’hôpital, et une admission en soins critiques la semaine dernière. Par ailleurs, un décès supplémentaire est intervenu pendant cette même période, portant à 146 le nombre de personnes décédées de la Covid-19 à l’hôpital dans le Cantal.

Masques à nouveau obligatoires

Pour renforcer l’efficacité des mesures barrières et réduire les risques de transmission du Covid-19 dans les lieux de rassemblements, le préfet du Cantal, Serge Castel, a pris ce vendredi un arrêté applicable à compter du lundi 22 novembre 2021 jusqu’au lundi 3 janvier 2022 inclus, rendant obligatoire le port du masque pour les personnes de onze ans et plus dans les lieux et situations suivants :

Dans les établissements recevant du public (ERP), y compris ceux soumis au pass sanitaire.

Aux abords immédiats des crèches, des écoles, des collèges, des lycées et des établissements d’enseignement supérieur sur l’ensemble des communes du Cantal, du lundi au vendredi de 7h30 à 20h00 et le samedi de 7h30 à 13h00, à l’exception des jours fériés.

Aux abords immédiats (*) des centres de loisirs sans hébergement, aux heures d’arrivée et de départ des enfants

Aux abords immédiats des lieux de culte, aux heures des célébrations.

Aux rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public de plus de dix personnes lorsque cette manifestation n’est pas soumise à la présentation d’un pass sanitaire valide.

Sur les marchés de plein air, les marchés de Noël, les brocantes, les braderies, les vide-greniers, les foires et fêtes foraines.

Les files d’attente.

Aux arrêts des transports intra-urbains et inter-urbains du département de 7h30 à 21h00.

Aux abords immédiats et dans toutes les gares ferroviaires du département de 7h30 à 23h00.

Aux abords immédiats de l’aérogare d’Aurillac de 6h00 à 23h00.

Sur les parkings des commerces et des zones commerciales du département de 7h30 à 21h00.

(*) Les abords immédiats sont définis par un rayon de 50 mètres autour des entrées et sorties des établissements.

Masques obligatoires aux arrêts des transports intra-urbains et inter-urbains © Radio France - Eric Le Bihan

Renforcer l'application des mesures barrières

Afin de freiner cette évolution de l’épidémie dans le Cantal, le préfet rappelle qu'il est indispensable à la fois de renforcer l’application des mesures barrières, et de continuer à déployer la vaccination, notamment avec la dose de rappel.

Se laver les mains très régulièrement.

Tousser ou éternuer dans son coude.

Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter à la poubelle.

Ne pas se toucher le visage.

Respecter une distance physique d'au moins 2 mètres.

Portez un masque chirurgical ou en tissu de catégorie 1 quand la distance de deux mètres ne peut pas être respectée.

Aérer les pièces le plus souvent possible, au minimum quelques minutes toutes les heures.

Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades.

S’isoler et se faire tester en cas de symptômes évocateurs.

Déploiement de la vaccination

La vaccination complète est le moyen le plus efficace pour prévenir les hospitalisations et les formes graves de la Covid. Il est donc indispensable pour les personnes éligibles au rappel vaccinal (3e dose) d’effectuer leur rappel dans les meilleurs délais, six mois après la primovaccination. Cela concerne les personnes de plus de 65 ans ou encore celles fragilisées par une maladie chronique ce type diabète, HTA, pathologie pulmonaire, etc. Dans le Cantal, la campagne de vaccination continue à progresser, 92,4 % des personnes de plus de 12 ans complètement vaccinées, et 93,8% avec au moins une dose.

S’agissant de la dose de rappel, 38.805 personnes ont reçu leur dose de rappel parmi les 42.005 personnes éligibles à ce jour (population totale de 65 ans et plus du département), soit 92,3 % de cette population disposant d’un schéma vaccinal complet. Les centres de vaccination ont administré 1232 injections (semaine 44), dont 950 doses de rappel, et 1832 injections (semaine 45), dont 1530 doses de rappel. La même évolution est observée en médecine de ville.

Bientôt une troisième dose pour les plus de 50 ans

Pour les personnes éligibles, le schéma vaccinal doit donc être poursuivi avec la dose de rappel. Selon les projections et compte tenu de l’élargissement annoncé de la vaccination pour les personnes à partir de 50 ans dès le 1er décembre prochain cela va concerner :

D’ici le 15/12 : 18.000 nouveaux Cantaliens éligibles au rappel

Entre le 15/12 et le 15/01/22 : 17.000 nouveaux Cantaliens éligibles au rappel

Entre le 15/01/22 et le 15/02/22 : 7.000 nouveaux Cantaliens éligibles au rappel

Pour rappel, des dispositions sont prises pour faciliter la vaccination des personnes âgées, soit à domicile, soit par la prise en charge des frais de déplacement. Plus d’informations ici.