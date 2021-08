Covid 19 : Retour du port du masque obligatoire dans le centre ville d'Orléans

Le maire d'Orléans vient de signer un arrêté pour rétablir le port du masque obligatoire dans le centre ville d'Orléans et sur les quais de Loire, dès ce vendredi 6 août. Une décision prise en raison du risque sanitaire lié à l'épidémie de Covid 19, jugé sérieux sur la métropole d'Orléans.

C'est l'adjoint à la santé et à la sécurité de la ville d'Orléans, Florent Montillot, qui l'annonce : un arrêté municipal rétablissant l'obligation du port du masque entre en vigueur ce vendredi dans tout le centre ville d'Orléans, ainsi que sur les quais de Loire. Cette obligation s'applique toute la journée, et même la nuit, "en raison de l'afflux de personnes que l'on observe souvent le soir et jusque tard dans la nuit, dans le centre ville" explique Florent Montillot.

Le périmètre où le port du masque redevient obligatoire en centre ville d'Orléans - Mairie d'Orléans

L'élu affirme que la ville d'Orléans a demandé à la préfecture du Loiret de prendre cet arrêté, dès la fin juillet, mais qu'en l'absence de réponse précise, la décision a été prise de prendre un arrêté municipal sans attendre. "Le taux d'incidence reste assez faible, pour l'instant, c'est vrai", reconnaît Florent Montillot. "Mais il est supérieur à la moyenne départementale, et à partir de la semaine prochaine, les orléanais vont revenir de vacances, il nous paraissait donc important de prendre cette mesure le plus tôt possible".

Quel périmètre et qui est concerné ?

La mairie d'Orléans précise dans son arrêté municipal le périmètre où le port du masque redevient obligatoire dans l'espace public en extérieur :

- Du pont de l'Europe au quai du Roy, pour ce qui concerne les quais de Loire

- Sur l'ensemble des rues et impasses piétonnes du centre ville

La mairie rappelle aussi qu'un arrêté interdit déjà la consommation d'alcool sur la voie publique, sur ce périmètre, en dehors des bars et restaurants.

Cette obligation du port du masque ne s'applique pas aux personnes en situation de handicap, ainsi qu'aux cyclistes et aux joggeurs.

Rappelons que l'amende prévue en cas de non-respect de cet arrêté s'élève à 135 euros.