Covid-19 : ruée au centre de vaccination Saint-Symphorien à Metz, après les annonces d'Emmanuel Macron

Emmanuel Macron l'a annoncé mardi soir, le pass sanitaire bientôt un "outil du quotidien". Le 21 juillet, il sera étendu aux lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de cinquante personnes. Toutes les personnes de plus de 12 ans devront avoir été vaccinées, ou présenter un test négatif récent pour accéder à un spectacle, un parc d'attraction, un concert ou un festival. Puis à partir de début août, il faudra le présenter dans les cafés, restaurants, ainsi que dans les hôpitaux, maisons de retraite, établissements médico-sociaux et dans les transports longue distance, a précisé le chef de l'Etat. Depuis ces annonces, les prises de rendez-vous ont explosé partout en France. Une tendance qui se confirme en Moselle, notamment à Metz, au centre de vaccination du Palais des Sports de Saint-Symphorien.

Beaucoup de mineurs

Après un passage à vide ces dernières semaines, bon nombre de Messins ont pris en urgence leur rendez-vous. C'est le cas d'Emma, 17 ans, venue avec sa maman : "On a un peu précipité les choses. Elle est étudiante, elle devra présenter son pass sanitaire partout où elle va aller : dans le train, au restaurant".

Une maman accompagne sa fille mineure lors de sa première injection, à Metz (Moselle) © Radio France - Valentin Belleville

Beaucoup de mineurs se pressent dans les centres de vaccination désormais. Les départs en vacances approchent et les parents veulent pouvoir en profiter avec leurs enfants, comme cette maman, qui accompagne sa fille de 12 ans pour sa première injection : "Le prochain rendez-vous est sur notre lieu de vacances le 4 août, elle aura donc fini son cycle de vaccination le 18 août". En attendant, il faudra sans doute passer quelques tests PCR pour pouvoir profiter des activités en famille... On attend encore cependant des précisions sur l'application du pass sanitaire pour les 12-18 ans, plusieurs membres du gouvernement plaidant pour une certaine "souplesse".

Ca gâche un peu les vacances

D'autres patients viennent à contre-cœur, comme cette dame qui dénonce les méthodes du gouvernement : "C'est une façon détournée de rendre la vaccination obligatoire. Si on ne peut même plus faire ses courses, c'est aberrant !".

Créneaux complets pour ce week-end

Le carnet de rendez-vous du centre de vaccination messin s'est rempli en quelques heures, ce lundi soir : les 2.400 places journalières sont désormais complètes pour ce vendredi et ce samedi.

Le docteur Sophie Louis, en charge de la coordination du centre de vaccination de Saint-Symphorien, s'attend à des files d'attente et un week-end chargé : "Habituellement, nous prenons des patients sans rendez-vous les vendredis et samedis. Là, ça va être compliqué de gérer les personnes qui se présenteront sans rendez-vous. On va essayer de les accueillir au maximum, mais il risque d'y avoir des refus."

La médecin conseille aux volontaires de prendre rendez-vous pour la semaine prochaine, où il reste des créneaux de libre, pour être certain d'avoir des doses disponibles. Parfois encombrées, les plateformes Doctolib et ViteMaDose sont néanmoins le moyen le plus rapide et efficace d'avoir un rendez-vous.