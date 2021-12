Covid-19 : ruée sur les autotests dans les grandes surfaces en Seine-Maritime

Depuis ce jeudi matin, l'Intermarché à Sotteville-lès-Rouen propose des boîtes d'autotests à la vente. Des boîtes de 5 autotests vendu 6,20 euros. La grande surface en disposait de 220 ce jeudi matin. En une matinée 150 boîtes ont été vendues.

Des tests par précaution et en prévision du Nouvel an

Les grandes surfaces peuvent vendre ces autotests de dépistage au Covid-19 jusqu'au 31 janvier 2022 "à titre exceptionnel", avait annoncé le gouvernement en début de semaine. Une manière de lutter en plus contre l'épidémie de covid-19. "J'ai pris une boîte, ce vendredi à 12h je me fais tester pour avoir le résultat. Et puis prévenir nos invités et qu'on peut faire la fête en sécurité", explique Laurent croisé à l'Intermarché de Sotteville-lès-Rouen.

"J'ai les trois doses, c'est pour être sûr que je ne sois pas contaminé, porteur et en mesure de transmettre le virus", ajoute Laurent. Plusieurs clients de cette grande surface sont repartis avec ces boîtes d'autotests. "Là je repars avec trois boîtes en prévision du Nouvel an, j'ai appelé ma sœur pour savoir si elle en voulait, ils seront une dizaine. Moi je ne ferai pas le réveillon avec eux, je ne suis pas très rassurée", explique Martine.

Les grandes surfaces ne font pas de bénéfices sur les autotests. Les boîtes sont vendues à prix coûtant.