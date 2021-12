Covid-19 : rush vers les centres de dépistage entre les deux fêtes à Mayenne

Ce mercredi, cinq bénévoles de la protection civile ont mené une campagne de dépistage à Mayenne. 150 tests ont été effectués en cinq heures. Une véritable augmentation pour ce centre, entre les deux fêtes. "Il y a quelques semaines, on était à une vingtaine de tests par jour à Mayenne", constate Rémy Besson, le président de la protection civile en Mayenne.

Beaucoup de cas-contacts après les repas de Noël

Dès 11 heures, avant même l'ouverture, ils étaient une centaine à attendre devant les portes, pour venir se faire tester après le repas de Noël en famille : la grande majorité des cas contact, ou même positifs. "J'ai fait un auto-test, et il était positif, déplore Marie-Odile. Avant Noël, on a tous fait un test pour avoir la conscience tranquille. Ils étaient tous négatifs, mais là, mon fils et moi on se révèle être positifs." Elle est donc venue faire un PCR pour confirmer le résultat.

Méguy elle aussi est cas contact. "Ma nièce m'a appelée ce matin, elle est positive, explique t-elle. On a fait Noël ensemble donc je viens me faire tester. On est tous vaccinés, on a fait attention, donc on espérait passer à travers les mailles du filet, mais bon, on ne va pas s'empêcher de passer noël famille."

Trop de tests à effectuer en cinq heures

À l'intérieur du gymnase, cinq bénévoles de la protection civile testaient à la chaîne. "Depuis deux semaines, on voit vraiment plus de gens, explique Théo. Et vraiment plus de cas contacts." Normalement, la campagne devait se terminer à 16 heures. Mais ces bénévoles ont dû faire une heure supplémentaire, au vu de l'affluence.