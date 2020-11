Covid-19 : Saint-Jean-de-la-Ruelle distribue à son tour des masques à tous les enfants de plus de six ans

La Ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle, près d'Orléans, annonce qu'elle distribue ce jeudi 2.500 masques pour équiper chaque enfant de plus de six ans dans la commune, soit deux masques lavables et réutilisables par élève. Fleury-les-Aubrais, autre municipalité socialiste du Loiret, fait de même.