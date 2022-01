Covid-19 : "On sait qu'on va avoir une mauvaise journée", les labos au bord de la saturation

Depuis les fêtes de fin d'année et la rentrée scolaire, les laboratoires font face à un afflux massif de patients pour des tests au Covid-19. Près de 10 millions de prélèvements ont été réalisés la semaine dernière en France. En Savoie et Haute-Savoie, les laboratoires tournent à flux tendu.

Des files d'attente interminables devant les pharmacies et les laboratoires d'analyses. Depuis l'apparition du variant Omicron en France, les laboratoires, comme les pharmacies, tournent à plein régime. Selon la Direction Générale de la Santé, 9,5 millions de tests ont été réalisés entre le 31 décembre 2021 et le 6 janvier 2022. Un record, mais pour ceux qui effectuent ces prélèvements, fatigue et lassitude commencent à se faire sentir.

On fait de notre mieux mais on ne peut pas prendre tout le monde. - Tatiana, préleveuse

En Haute-Savoie, Bio-Val réalise 2.000 tests par jour dans ses 10 laboratoires. "On ne peut pas faire plus", assure Valérie Chepeaux, biologiste. Dans le labo de Poisy, dans l'agglomération d'Annecy, Tatiana enchaîne les tests, 100 par jour. "Personne n'a son test à temps, souffle-t-elle. C'est impossible de tester tout le monde en temps voulu. On fait de notre mieux mais on ne peut pas prendre tout le monde." Cette salariée tient le coup, mais comme ses collègues, le rythme est presque insoutenable.

Avant l'ouverture, déjà une queue devant la porte

"Tous les jours on sait qu'on va passer une mauvaise journée." Frédéric Barbier est le président des laboratoires de Biogroup dans l'agglomération de Chambéry. Depuis quelques semaines, la cadence est intense : une fois et demie le rythme habituel. "Je vous avoue qu'on est un petit peu dépassé", glisse le président.

Dans une petite salle, Florence s'occupe des prélèvements, Covid mais pas que : "Le matin j'arrive en avance, et y a déjà 15 personnes devant la porte. Au bout de deux heures dans la matinée, on a plein de parents qui arrivent avec les enfants et ça rajoute du travail." Souvent elle étend ses journées de travail de plusieurs minutes voire heures. Il manque du personnel, à cause des contaminations au Covid-19 notamment, mais le recrutement est difficile. "Des secrétaires font des journées de formation, explique Florence. Mais en fait elles ne reviennent pas quand elles voient la charge qu'il y a à faire."