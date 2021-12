Covid-19 : Savoie et Haute-Savoie dans le top 10 des départements où le virus circule le plus

Avec 1.183 cas de Covid-19 sur 100.000 habitants en Savoie et 1.118 en Haute-Savoie, le virus circule vite dans nos départements. Au niveau national, le taux d'incidence est à 759.

Contaminations records, moins d'hospitalisations

En Pays de Savoie, on atteint presque le record de la deuxième vague de l'épidémie : 1.200 cas en novembre 2020. A cette période, la situation dans les hôpitaux était bien différente : services de réanimations saturés avec des patients d'Annecy et de Chambéry transférés par avion vers d'autres régions.

Aujourd'hui, le virus circule tout aussi vite, notamment avec le variant Omicron très contagieux. En revanche, avec le vaccin, on observe beaucoup moins de cas graves. Quelques 122 personnes sont actuellement hospitalisées à cause du Covid en Savoie, et 214 en Haute-Savoie. C'est trois fois moins qu'en 2020, où l'on comptait 398 hospitalisations en Savoie et 640 en Haute-Savoie (le 19 novembre 2020). Même chose pour les personnes en soins critiques : 21 en Savoie et 32 en Haute-Savoie, contre 37 et 60 le 27 novembre 2020. "Plus de 90% des personnes en réanimation ne sont pas vaccinées", tient à souligner Olivier Rogeaux, infectiologue à Chambéry.

La réanimation saturée

Pour autant, les hôpitaux restent sous tension, les services de réanimation proches de la saturation, pour des raisons différentes de l'année dernière, comme l'explique Olivier Rogeaux, infectiologue à l'hôpital de Chambéry.