Covid-19 : Savoie et Haute-Savoie sont les départements où le variant anglais circule le plus dans la région

Fin février 2021, plus de 60% des cas de Covid-19 détectés en Savoie et en Haute Savoie sont dûs au variant britannique. Les deux départements sont donc ceux où cette mutation du coronavirus circule le plus dans la région Auvergne-Rhône Alpes.

Si les départements du Rhône et de la Drôme sont les plus touchés de la région Auvergne-Rhône Alpes avec des taux d'incidence supérieurs à 225 pour 100.000 habitants au 27 février 2021, c'est bien en Pays de Savoie que le variant britannique circule le plus. Une situation à suivre de très prés d'après les professionnels de santé publique.

63,1% de cas issus du variant anglais en Haute-Savoie

C'est en Haute-Savoie que la variant circule le plus dans la région. Sur la dernière semaine de février, 63,1% des nouveaux cas détectés dans le département sont dûs au variant britannique. La Savoie est juste derrière avec 60,1% de cas. Des chiffres supérieurs à la moyenne nationale de 58,3%.

"C'est un signal d'alarme." - Olivier Rogeaux, infectiologue

Les trois variants, britannique, sud-africain et brésilien, sont désormais identifiés en Pays de Savoie. Si leur propagation n'égale pas celle du mutant anglais, celle du sud-africain devient également inquiétante et représente 10% des cas détectés en Savoie, 6,3% des nouveaux contaminés de Haute-Savoie. "Ces chiffres doivent nous rendre prudents sur l'évolution de l'épidémie dans les semaines qui viennent" explique le docteur Olivier Rogeaux. De fait, les variants sont plus contagieux, c'est donc "un signal d'alarme" à ne pas prendre à la légère alerte l'infectiologue de l'hôpital de Chambéry, où le service de réanimation n'est plus qu'à quelques lits de la saturation.

L'évolution du taux d'incidence en Haute-Savoie par rapport à celui de la France depuis juin 2020. - Géodes - Santé Publique France