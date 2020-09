Covid-19 : "On se laisse le droit de faire évoluer les mesures contraignantes", dit la préfète de la Vienne

Lundi 21 septembre, la préfecture de la Vienne, impose de nouvelles mesures sanitaires pour éviter une plus large propagation du Covid-19. Elles concernent le port du masque qui devient désormais obligatoire dans certains quartiers et événements du département, à Poitiers et Buxerolles. "Toutes les décisions ont été prises en concertation avec les élus locaux, explique sur France Bleu, Chantal Castelnot, la préfète de la Vienne. La maire de Poitiers et les maires de communes voisines avec une forte densité urbaine ont été consultés".

Mais au-delà de ces discussions, comment ont été choisis les lieux où le port du masque est maintenant obligatoire ? "Ce sont des lieux, où très régulièrement les nuits de la fin de semaine sont agitées, détaille la préfète. Nous avons sur place des soucis autour du non respect des consignes sanitaires".

Châtellerault, avec ses 31.000 habitants, n'est pas concerné par ces mesures. Car la préfète assure qu'il n'y a pas dans la ville, "les mêmes soucis de concentration de population. Il n'y a pas la même population étudiante notamment". Chantal Castelnot précise que la situation est étudiée à chaque fois que de nouveaux bilans épidémiologiques sont publiés. "On se laisse le droit de faire évoluer les mesures contraignantes", affirme-t-elle.