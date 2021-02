Covid-19 "sécurité renforcée" : le préfet de Meurthe-et-Moselle dévoile son plan pour éviter un reconfinement

L'annonce du Premier Ministre Jean Castex a surpris ce jeudi soir, le département de la Meurthe-et-Moselle fait partie des vingt départements placés "en surveillance renforcée" en raison de leur situation sanitaire. "Si la situation continuait à se dégrader, le département pourrait faire l'objet de mesures de confinements locaux à partir du 6 mars"prévient encore Jean Castex.

Ce vendredi 26 février, interrogé en direct sur France bleu sud Lorraine, le préfet Arnaud Cochet a précisé que si la Meurthe-et-Moselle n'observe pas de taux d'incidence supérieur à 250, "il est actuellement supérieur à 200 et son évolution apparaît défavorable". Le nord de la Meurthe-et-Moselle est le plus concerné avec parfois des taux d'incidence de 400, comme autour Briey, de Longwy .

Arnaud Cochet annonce qu'il va accentuer la campagne de tests de la population. La Meurthe-et-Moselle avec la Moselle sont déjà ceux qui testent le plus dans le Grand Est. 58 laboratoires sont déjà actifs, et des campagnes itinérantes vont encore aller auprès des habitants plus éloignés. Le préfet annonce encore qu'il faut aussi isoler les personnes malades.

Arnaud Cochet envisage d'ores à déjà de rendre le port du masque obligatoire dans l'espace public dans des communes du Pays Haut où le taux d'incidence est élevé.

D'autres mesures seront mises en place : des contrôles seront renforcés, un respect des jauges dans les commerces, éviter les rassemblements et accélération de la vaccination