L'épidémie de Covid-19 continue de faire de nouvelles victimes dans l'Indre et le Cher. De nombreux clusters sont également signalés dans les maisons de retraite, où la vigilance est totale.

Covid- 19 : sept nouveaux décès en Berry et 15 clusters détectés dans des Ehpad

"Nous sommes probablement en haut de la deuxième vague de l'épidémie en Centre-Val de Loire", estime le directeur de l'Agence régionale de santé Centre-Val de Loire. Laurent Habert a fait un point détaillé sur la situation. Le nouveau bilan publié ce vendredi soir étaye ses propos. En Berry, le coronavirus a fait sept nouvelles victimes lors des 24 dernières heures : cinq morts dans le Cher et deux dans l'Indre. Depuis le début de la deuxième vague, datée au 1er septembre, 94 personnes sont décédées dans nos départements berrichons.

Les Ehpad sont encore très touchés par la circulation du virus

On observe donc encore une progression de la mortalité de cette épidémie. On compte également une nouvelle personne admise en réanimation dans le Cher et 21 au total en Berry.

Comme lors de la première vague de cette épidémie de Covid-19, les maisons de retraite sont des foyers épidémiques. L'ARS a fait un point détaillé sur la situation. Des clusters sont détectés dans 11 Ehpad du Cher et dans quatre Ehpad de l'Indre.

Une baisse des hospitalisations dans le Cher

En revanche, plusieurs points positifs sont à signaler en cette fin de semaine selon l'Agence régionale de santé. Les hospitalisations baissent globalement. 129 malades du Covid-19 sont pris en charge dans les hôpitaux du Cher (12 de moins par rapport à jeudi) et 37 le sont dans l'Indre (une hausse de cinq patients). Le taux de positivité des tests est également en baisse dans nos deux départements : 19,10% dans le Cher et 18% dans l'Indre.