Covid-19 : Seuil d'alerte dépassé en Indre-et-Loire, avec 71% de variant anglais

L'Indre-et-Loire fait maintenant partie des 42 départements français dans lesquels le taux d'incidence dépasse le seuil d'alerte. Le variant britannique est en cause dans plus de 71% des nouvelles contaminations.

Outre les 16 départements dans lesquels des mesures plus contraignantes s'appliquent depuis le week-end dernier, 26 départements viennent de franchir les 250 cas pour 100 000 habitants. C'est le cas en Touraine, où on est même nettement au-dessus, à présent. Selon les dernières données sur sept jours glissants présentées par Santé Publique France, le taux d'incidence en Indre-et-Loire et dans la métropole dépasse 275 cas pour 100.000 habitants. On était autour de 220, cinq jours plus tôt.

Une augmentation forte qui pourrait s'expliquer par la proportion croissante de variant britannique, plus contagieux : il est maintenant responsable de près de trois quarts des contaminations dans notre département, selon François Blanchecotte, biologiste à Joué-les-Tours : "On a Tours, particulièrement, qui a très fortement augmenté. Nous en sommes à 71,32% de variant anglais, alors que les départements qui nous entourent sont plutôt entre 60 et 65%".

Antoine Campagne, le président de SOS Médecin en Indre-et-Loire, constate une augmentation du nombre de cas depuis environ deux semaines :

"ça touche tout type de population : des jeunes, mais aussi des personnes âgées qui sortent de chez elles une fois par semaine pour aller en courses et qui ramènent le Covid".

Il y a 44 patients Covid en réanimation. Un nombre à peu près stable depuis quelques jours, mais qui reste élevé. Entre le 15 et le 22 mars, 12 personnes sont mortes à l'hôpital, victimes du virus.

