Covid-19 : Seulement 150 personnes testées en trois jours de dépistage massif à Hérouville St Clair

Depuis la mise en place d'un dépistage massif Covid-19 dans le quartier Belles Portes à Hérouville-Saint-Clair, jeudi 4 février, seulement 150 personnes sont venues se faire tester. A la fin de trois jours de tests, le bilan est donc très faible, pour un quartier qui compte plus de 6 000 habitants.

Après la détection d'un cas du variant Anglais du Covid-19 chez un parent d'élève de l'école Pierre Gringoire, la Mairie, la préfecture du Calvados et l'Agence Régionale de Santé avaient décidé d'organiser un dépistage massif de la population, du jeudi 4 au samedi 6 février.

Mais ce samedi vers 16 heures, la salle polyvalente du quartier Belles Portes était vide. "Seulement 50 personnes sont venues se faire tester aujourd'hui, je pense que c'est parce que les gens n'étaient pas au courant", lance un agent de la protection civile, en charge de l'organisation du dépistage.

En effet, sur 3 jours de tests, seulement 150 personnes se sont présentées dans ce centre de dépistage éphémère. Sur une ville de 22.500 habitants.

"C'est très peu", constate Julien Coeuret, coordinateur des associations agréées de sécurité civile. "Pourtant, le samedi, il y a normalement plus de monde aux dépistages, les gens qui travaillent la semaine et ceux qui ont école en profitent pour venir. Mais là, cela n'a pas été le cas, peut-être car le centre s'est mis en place très rapidement et que les habitants n'ont pas eu le temps d'être mis au courant", conclut-il.