Covid-19 : seulement 612 nouvelles doses pour tout le mois mars dans les centres de vaccination du Haut-Doubs

Dans les centres de vaccinations anti-Covid du Haut-Doubs, les premières injections vont pouvoir reprendre en mars... mais au compte-gouttes, littéralement, comme le déplore le maire de Pontarlier. Encore une fois, Patrick Genre remonte au créneau face à la pénurie de doses vaccinales. Il vient d'apprendre que l'ensemble des centres de vaccinations des 5 communautés de communes du Haut-Doubs (70.000 habitants) autour de Pontarlier ne pourront compter que sur 612 nouvelles doses de vaccin (Pfizer) pour tout le mois de mars...

Loin, très loin donc des 500 doses hebdomadaires "promises début janvier par le gouvernement et qui devaient même augmenter", rappelle amèrement Patrick Genre qui précise d'ores et déjà qu'aucune nouvelle première injection ne sera possible la semaine prochaine du 1er mars dans les centres de vaccinations du Haut-Doubs : "on avait 138 rendez-vous déjà pris pour cette semaine-là. Ensuite, la semaine du 8 mars, on pourra ouvrir pour 180 premières injections. Puis 144, la semaine du 15 mars et enfin, 150, la semaine du 22 mars"...

Le gouvernement donne l'impression qu'il pleut presque des vaccins partout, mais il pleut pas beaucoup chez nous alors"

Autrement dit, à ce rythme très/trop lent : "fin mars, seulement 40% des 4.500 personnes prioritaires de plus de 75 ans auront pu être vaccinées depuis le lancement de la campagne début janvier et la totalité, pas avant juin-juillet" dans ce secteur du Haut-Doubs, précise le maire de Pontarlier, dans une colère très froide... "La situation est très préoccupante et, je vais rester poli et très respectueux mais, une totale incompréhension entre ce qui est relayé par la gouvernement et ce que l'on vit sur le terrain : c'est un fossé, voire un gouffre ! On a l'impression qu'il pleut presque des vaccins partout, mais il pleut pas beaucoup chez nous, alors"...

à lire aussi Réouverture des commerces de proximité : des maires du Doubs prêts à prendre des arrêtés

En attendant, les nouvelles prises de rendez-vous -qui vont donc être très rares- dans les centres de vaccination du Haut-Doubs sont de nouveau possibles via doctolib.fr ou par téléphone : 03 81 38 81 00 et/ou 07 88 16 97 30.