Covid-19 : "si la vaccination est trop peu utilisée, il faut mettre en avant le port du masque"

Alors que douze associations de malades réclament le port du masque obligatoire dans les lieux clos, le gouvernement en reste au stade des recommandations . Plus de 75.000 nouveaux cas ont été détectés ces dernières 24 heures , selon Santé Publique France . Une nouvelle vague épidémique combinée à l'arrivée de la grippe . Le Grand-Est est d'ailleurs passé cette semaine "en phase épidémique."

Limiter le poids sur l'hôpital

"Tous le monde sait que notre hôpital souffre" constate le professeur Christian Rabaud, infectiologue et président de la commission médicale d'établissement (CME) du CHRU de Nancy. "Il faut limiter ce poids et utiliser toutes les méthodes qu'on a : si la vaccination est trop peu utilisée, il faut mettre en avant le port du masque, l'hygiène des mains et l'aération des locaux dès lors que c'est possible."

La décision d'imposer le port du masque dans certains lieux tels que les transports en commun est une "décision politique et il ne m'appartient pas en tant que médecin de me prononcer" poursuit le professeur Rabaud, tout en concédant que "si on ne peut pas contraindre les gens à se faire vacciner, il faudra au moins les contraindre à porter le masque."

Toujours selon Santé Publique France, la France comptait mercredi 7 décembre 21 098 personnes hospitalisées pour une infection au coronavirus, dont 1 145 en réanimation. "La situation reste modérée. On pas du tout comme en 2020 avec une arrivée massive de patient. Mais l'hôpital est à bout de souffle. Alors qu'on a déjà des lits fermés, qu'on manque de personnel, chaque patient supplémentaire est un casse tête."

"Les gens sont lassés"

L'infectiologue pose le constat d'une campagne de vaccination qui ne marche pas. "Sans doute par lassitude. Les gens ont reçu 3 ou 4 doses, ils voient que les choses se sont bien passées et qu'il n'y a pas de conséquence néfaste de cette vaccination. Pour autant les gens sont lassés. Et comme on est pas sur un raz-de-marée mais sur une montée progressive, cela inquiète moins. Ce qui est tout à fait dommage parce qu'on est pas en capacité de supporter aujourd'hui ce qu'on supporté en 2020."

Christian Rabaud participe par ailleurs au deuxième colloque organisé à Nancy sur la problématique du Covid long, quand les patients atteints par le virus souffrent encore de symptômes plusieurs mois après leur infection. La recherche sur ce sujet n'en est encore qu'à ses débuts mais des avancées sont déjà constatés. "Les choses ont progressé dans la reconnaissance des signes. La description de la maladie est mieux maitrisée qu'il y a un an. Pour autant, on a pas encore de traitement spécifique. Et ce n'est pas forcément médicamenteux. C'est donc l'objet de la discussion en fonction des diverses expériences des patients : qu'est-ce qu'on peut proposer pour leur permettre d'aller mieux et de retrouver le plus possible ce qui était leur état antérieur."