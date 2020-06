Covid-19 : si vous avez passé une soirée sur un bar-péniche à Nancy les 12 ou 13 juin, faites-un test

Au cours de la soirée du 12 ou du 13 juin, si vous avez fréquenté le bar sur une péniche du quai Sainte-Catherie Nancy, Le Fla, vous avez été "potentiellement en contact avec des personnes atteintes de covid-19", prévient l'Agence Régionale de Santé du Grand Est.

L'ARS recommande "fortement de réaliser un test RT-PCR le plus rapidement possible". Si vous pensez être concerné, envoyez un mail à ars-grandest-dt54-covid19@ars.sante.fr avec votre nom, prénom, date de naissance et numéro de téléphone pour que l'Agence prenne contact avec vous.

Dans l'attente du résultat de votre test, l'ARS vous invite à respecter les mesures barrière et à limiter vos interactions sociales. En cas de symptômes, prenez contact avec votre médecin traitant.