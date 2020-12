Covid-19 : si vous venez en Corse à partir de samedi prochain, il vous faudra avoir fait un test

Marie-Hélène Lecenne, directrice de l'ARS de Corse, et Pascal Lelarge, Préfet de Corse et de Corse-du-Sud

A partir de samedi prochain, les voyageurs venant du continent devront montrer patte blanche en arrivant sur l'île. Tous devront présenter à leur arrivée une attestation prouvant qu'ils ont effectué un test anti-COVID19. Celui-ci devra avoir été réalisé 72h avant le voyage, et pourra vous être demandé dans les ports et aéroports de l'île.

"40 000 à 50 000 personnes par semaines sont attendues sur les 3 prochaines semaines", a expliqué le Préfet de Corse ce samedi. Pascal Lelarge a annoncé que des "contrôles de police aléatoires" seront effectués dans les ports et les aéroports. Les contrevenants s'exposeront à une amende de 135 €, voire plus, s'ils engendrent un problème sanitaire, comme un cluster.

Vous allez pouvoir faire ce test dans un laboratoire ou chez le pharmacien ; aujourd'hui, il y a une grande disponibilité de ces tests, ce qui rend cette mesure facile à envisager. - Pascal Lelarge, préfet de Corse

"Ne pas exposer nos 70.000 personnes âgées à un risque"

En plus de présenter cette attestation médicale d'un test bel et bien effectué avant l'arrivée en Corse, les voyageurs devront, de plus, présenter l'attestation sur l'honneur stipulant qu'ils n'ont pas été contaminés, qu'ils n'ont pas été en contact avec une personne contaminée ou qu'ils ne présentent aucun symptôme. "Elle est toujours obligatoire", a tenu à rappeler le préfet, à toutes fins utiles.

La conférence de presse du préfet de Corse et de la directrice de l'ARS annonçant la mise en place d'une attestations de test obligatoire pour les voyages en Corse. © Radio France - Olivier Castel

Une mesure prise conjointement avec l'Agence régionale de santé. Le but affiché est d'éviter de faire repartir à la hausse le taux d'incidence du virus en Corse. Celui-ci est de 32 cas sur 100 000 habitants, sur la première semaine de décembre, contre 183 à Nice, ou 123 sur Aix-Marseille, par exemple.

"Il y a des métropoles qui connaissent des taux encore bien supérieurs à la Corse, explique Marie-Hélène Lecenne, directrice de l'ARS de Corse. Et qui dit "fêtes de fin d'année" dit "regroupement familiaux". C'est donc prendre un risque que d'exposer nos 70.000 personnes âgées et nos 40.000 personnes en infection de longue durée, par le fait qu'il y aurait des positifs autour de la table. Cela nous exposerait, quinze jours après, à fortement solliciter les services de santé".

Les personnes testées positives sont bien sûr priées de rester chez elles. Celles dont le test est négatif ou en attente de résultat devront présenter ce certificat, qui ne sera cela-dit pas exigible à l'embarquement. Tests RT-PCR comme antigéniques sont acceptés tous les deux. Ces derniers seront d'ailleurs réalisables dans les cinq aéroports desservant la Corse, a annoncé la compagnie Air Corsica dans la soirée.

"Enfin le Greenpass !" : réaction de la présidente de l'Office des transports de la Corse

Une annonce qui n'a pas manqué de faire réagir sur le plan politique à commencer par l'exécutif nationaliste. Sur Facebook, la directrice de l'Office des Transports de la Corse Vanina Borromei a réagi, écrivant en capital le mot "ENFIN !!!" suivi du mot dièse #GREENPASS. En effet, cette mesure de test à présenter au départ du continent vers la Corse n'est pas sans rappeler la mesure demandée par Gilles Simeoni, président de l'Exécutif territorial, au mois de juin dernier.

"On cherche la polémique", s'est esclaffé Pascal Lelarge, préfet de Corse, questionné sur ce sujet en conférence de presse. "C'est de l'histoire ancienne", a-t-il également asséné. "La différence avec cet été, c'est l'écart de circulation du virus entre Corse et continent que nous avons aujourd'hui. De plus, dans cette période actuelle, l'exposition des personnes les plus fragiles est plus importante", insiste Marie-Hélène Lecenne à ce sujet.

Notez enfin qu'il ne sera pas obligatoire de présenter un résultat de test négatif si vous êtes contrôlé, et que l'attestation de réalisation du prélèvement ne vous sera pas demandée si vous faites le voyage dans le sens Corse-Continent.