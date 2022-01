Covid-19 : "situation tendue" à l'hôpital Sainte-Musse de Toulon

En pleine 5ème vague du Covid-19, "la situation est tendue" répète le directeur et les médecins de l'hôpital Sainte-Musse de Toulon. Tous services confondus, 80 patients Covid sont actuellement hospitalisés, dont une vingtaine en réanimation et soins critiques. Des patients de plus en plus jeunes.

La 5ème vague du Covid-19 continue d'inquiéter les professionnels de santé de l'hôpital Sainte-Musse de Toulon. Aujourd'hui, tous services confondus, 80 personnes sont hospitalisées à cause du Covid, dont une vingtaine en réanimation et soins critiques. "Nous avons dû ces dernières semaines remonter nos capacités de prises en charge dans ces services avec l'ajout de 8 lits, 4 en réanimation et 4 en soins continus" explique Yann Le Bras, directeur du Centre Hospitalier de Toulon-La Seyne.

Le docteur Clarisse Audigier-Valette, pneumo-oncologue et responsable du service Covid au centre hospitalier, indique que dans son service "le patient le plus âgé a 70 ans et _le plus jeune a 19 ans_". Les médecins constatent d'ailleurs que la moyenne d'âge des patients atteints du Covid diminue : "le Covid touche de plus en plus de jeunes patients avec, par exemple, des personnes de 35 ans placés sous oxygène à haut débit, voire même intubés en réanimation" constate le docteur Yannick Knefati, président de la Commission médicale d'établissement.

Delta et Omicron

Le personnel soignant reste très prudent sur l'évolution de ces prochains jours : si aujourd'hui, les patients hospitalisés présentent tous le variant Delta, les contaminations par Omicron arrivent. Sur les 500 tests réalisés quotidiennement par le laboratoire de l'hôpital Sainte-Musse, près de la moitié sont de souche Omicron. "Si ce nouveau variant est moins dangereux mais 10 fois plus contagieux, le système de soins sera forcément sous tension avec peut-être moins de séjours en réanimation mais les besoins hospitaliers seront toujours importants" ajoutent la responsable du service Covid. Et une inquiétude particulière pour les personnes immunodéprimées "qui ont réponse vaccinale insuffisante, voire absente" selon le docteur Yannick Knefati.

Importance de la vaccination et du respect des gestes barrières

Pour le président de la CME de l'hôpital Sainte-Musse, le port du masque, le lavage régulier des mains et la distanciation lors des moments de convivialité sont plus que jamais d'actualité. Sans oublier la vaccination.

Le docteur Clarisse Audigier-Valette, précise que _"_plus de 95% des patients aujourd'hui hospitalisés ne sont pas vaccinés mais attention ça ne veut pas dire qu'elles sont anti-vax, elles ne manifestent pas le week-end mais elles ne sont pas vaccinées par peur ou par manque d'informations. Certains ont coupé la télé car il y avait trop d'avis contraires et se rendent compte aujourd'hui de l'importance de la vaccination."