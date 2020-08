Covid-19 : six cas positifs détectés sur l’Ile d'Yeu lors d'une campagne de dépistage

Île d'Yeu, France

Six cas de Covid-19 ont été diagnostiqués sur l’Île d'Yeu en Vendée lors de la campagne de dépistage réalisée jeudi et vendredi dernier. Selon la première adjointe de la commune, les six personnes concernées ont entre 20 et 25 ans.