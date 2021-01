Covid-19 : six centre de vaccination et 960 rendez-vous pris dans le Gers

Six centres de vaccination de proximité seront accessibles aux personnes de plus de 75 ans et aux personnes à risque dans le Gers pour se faire vacciner contre le Covid-19, à compter de ce lundi 18 janvier. Le département à mis en place un numéro spécial pour prendre rendez-vous : le 0 800 72 32 32. Depuis sa mise en place, jeudi, 960 rendez-vous ont été pris, indique le Conseil départemental.

La liste des centres de vaccination

- Mirande

- Fleurance

- Nogaro

- Condom

- Samatan

- Auch