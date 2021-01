Six personnels de l'école Michelet à Béziers ont été testés positifs au Covid-19. La ville a décidé de fermer plusieurs classes dans cet établissement proche de la Cathédrale. Le premier cas a été détecté ce mardi.

Coronavirus : six classes de maternelles fermées à Béziers dès lundi

120 élèves de six classes de l'école maternelle Michelet de Béziers vont devoir rester à la maison à partir de ce lundi et pour une semaine. En concertation avec l'inspecteur d'académie, la Ville de Béziers a décidé de fermer ces classes dans cet établissement situé proche de la cathédrale après la découverte de cas de Covid-19.

Six personnes ont été testées positives parmi le personnel encadrant et enseignant (quatre Atsem, une cantinière et un enseignant). Le premier cas a été découvert ce mardi. A la demande de l'Education nationale, les élèves ne seront pas testés, les adultes ayant un masque.

Les parents seront contactés par les enseignants dans les prochains afin d'assurer la continuité pédagogique.

L'école sera entièrement désinfectée à partir de lundi précise la mairie.