Covid-19 : six hypothèses qui expliquent que le Finistère est (toujours) en vert sur la carte de France

Depuis le début de la pandémie il y a un an, le Finistère enregistre un taux d'incidence toujours inférieur à la moyenne nationale. Il est ce mardi à 37 cas positifs au Covid-19 pour 100.000 habitants, contre 193 pour 100.000 au niveau national. Et sur les réseaux sociaux, ça vous réjouit.

Dans le Finistère, comme ici sur la plage de Sainte-Anne-la-Palud, on a "les pieds dans l'eau et la tête au vent", l'air cirule

Aucune vérité scientifique mais des hypothèses sont avancées pour expliquer ce taux d'incidence si bas dans le Finistère par rapport à la moyenne nationale. Ce lundi 16 février, il était de 37 cas pour 100.000 habitants, contre 193 pour 100.000 au niveau national. Pourquoi ?

D'abord ce n'est pas nouveau. Depuis le début de la pandémie il y a un an, le Finistère est relativement épargné par l'épidémie de coronavirus. Eric Stindel, professeur en médecine et président de la commission médicale d'établissement du CHRU de Brest, avance au moins six hypothèses.

1. Loin de l'épicentre

C'est l'Est de la France qui a été le plus touché par l'épidémie de Covid-19 depuis un an. Et le Finistère, situé à plus de 1.000 km du Grand Est, "et comme tout phénomène qui s'étend dans l'espace, il s'étiole, explique le professeur Eric Stindel, professeur en médecine et président de la commission médicale d'établissement du CHRU de Brest. On a été loin de l'épicentre." Et ce phénomène n'est pas encore expliqué scientifiquement, puisqu'on "ne le retrouve pas dans tous les pays".

2. Le climat

Est-ce que le Grand Ouest de la France est protégé par sa météo ? L'extrême ouest finistérien a "les pieds dans l'eau et la tête dans le vent", avance Eric Stindel. La région Bretagne et le Finistère en particulier bénéficient d'un "renouvellement de l'air particulier", sans une pollution de l'air qui est plus marquée en Rhône Alpes par exemple. Pascal Crepey, enseignant-chercheur en épidémiologie à l’École des Hautes Études en Santé Publique de Rennes, avait déjà avancé cette hypothèse.

3. La densité de population

Lors de la deuxième vague en particulier, "la carte de déploiement de la vague 2 est assez superposable à la taille des métropoles, explique Eric Stindel. Paris, Lille, tout l'axe Rhône Alpes, Marseille... Brest étant la plus petite métropole de France, par conséquence et grâce à une densité de population plus faible, on a un peu moins d'échanges et donc un peu moins de propagation virale."

4. Les transports

Les métropoles étant petites, "on est très vite en milieu péri-urbain, voire rural, avec des modes de transports qui sont pour beaucoup personnels", poursuit Eric Stindel. "Dans le Finistère, on a pas de grandes lignes de métro dans lesquelles la moitié de la population commute tous les jours pour aller travailler. Et ça, clairement, ça diminue les transmissions."

5. Les échanges

"L'extrême ouest breton, c'est le bout du monde, et c'est le Finistère", explique Eric Stindel. Et le Finistère, "on y passe pas, on y vient, et il n'y a pas de grandes zones de transports comme il peut y avoir en Rhône Alpes ou dans les zones frontalières au sein de l'Europe, où il y a beaucoup de déplacements. Et forcément, ce virus circule dans la bouche des gens, et quand les gens circulent, le virus circule aussi."

6. Le comportement des Bretons

Pour cette dernière hypothèse, le professeur Stindel se montre très prudent, mais explique que les comportements micro-sociétaux font l'objet de recherches de la part de scientifiques. "Le comportement social du Breton est plus adhérent aux mesures barrières", relaie Eric Stindel, qui nuance tout de suite. "J'y crois moyennement parce que je ne vois pas pourquoi on serait particuliers en terme de comportement social en Bretagne. C'est une vision très microscopique de l'épidémie, alors que nous vivons une pandémie mondiale. Et puis on est dans un monde moderne où tout le monde vit à peu près de la même manière", en tout cas "à Strasbourg ou à Brest".