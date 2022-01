Covid 19 : SOS médecins en Alsace débordé par les malades Omicron

La vague Omicron submerge les services de soins de "premier recours" alsaciens, comme les médecins de ville et les services des urgences des hôpitaux et cliniques. Ces malades du covid composent également l'immense majorité des patients actuels de SOS médecins.

On appelle ça de la médecine de "premier recours" : les médecins généralistes, SOS médecins ou encore les services des urgences. Tous ces professionnels de santé vers qui on se tourne habituellement pour une gastro, une angine ou une entorse sont actuellement complètement surchargés par la vague de malades Omicron. Ces malades représentent même 80% des patients en ce moment pour SOS médecins à Strasbourg.

Il s'agit principalement de rassurer

"On a des patients comme s'il en pleuvait" explique ainsi le docteur Dan Sellam, président de l'association SOS médecins à Strasbourg, "même si les symptômes cliniques sont moins forts, et potentiellement moins graves, pour le moment, avec ce variant Omicron". "En fait il s'agit principalement de rassurer les gens, de donner des conseils. Et puis il y a tous ceux qui se plaignent de symptômes respiratoires, que nous ne pouvons pas ne pas voir".

Les visites à domicile sont réservées aux personnes âgées et aux urgences

Face à cet afflux, SOS médecins Strasbourg a du hiérarchiser ses interventions : "On essaye d'orienter beaucoup vers la consultation et les visites à domicile sont réservées pour les personnes âgées, pour les urgences du Samu, et lorsque la situation est médicalement justifiée. On ne peut pas tout absorber en visites à domicile".

Nos lignes sont régulièrement saturées (SOS médecins Mulhouse)

Dans le Haut-Rhin le constat est le même pour le docteur Frédéric Tryniszewski, le président de SOS médecins à Mulhouse: "Nous avons renforcé nos équipes comme à chaque période hivernale, ce qui nous permet pour l'instant d'assurer le maximum de notre capacité, mais il est vrai que nos lignes sont régulièrement saturées. Actuellement les délais sont plutôt de trois ou quatre heures d'attente à domicile. Malheureusement".

SOS médecins rappelle aussi qu'il n'est pas besoin de les appeler pour des arrêts maladies liés au covid, il y a un service dédié sur le site internet de la caisse d'assurance maladie : Déclareamélie.fr, où des arrêts maladies sont automatiquement générés.