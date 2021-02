Covid-19 : soudaine amélioration de la situation au centre hospitalier du Mans

Enfin une bonne nouvelle sur le front épidémique en Sarthe. Alors que vendredi dernier, l'hôpital du Mans faisait état d'une situation de plus en plus tendue, au point de transférer huit malades du Covid-19 vers le CHU de Nantes, la situation s'est soudainement améliorée. Depuis jeudi, le nombre d'admissions et celui des patients hospitalisés ont très nettement baissé.

Ce lundi 8 février 2021, il n'y avait ainsi plus "que" 76 personnes hospitalisées dans les unités Covid du CHM contre 120 mardi dernier (ce qui correspond au pic de la deuxième vague), soit une baisse de plus de 35% en une semaine. Une évolution à laquelle ne s'attendait pas Olivier Bossard, le directeur de l'hôpital du Mans.

"Très clairement, la pression a nettement baissé depuis jeudi dernier. On a eu plus de sorties de patients que d'entrées, ce qui nous a permis de respirer un peu. On avait été surpris par l'augmentation rapide ces deux dernières semaines avec un doublement du nombre de patients hospitalisés qui était passé de 60 à 120 et on a été aussi très surpris par cette inversion de la courbe tout aussi rapide et tout aussi inexpliquée".

Les responsables du CHM ne s'expliquent pas en effet cette baisse spectaculaire. Il s'agit peut être de l'effet de l'instauration du couvre-feu à 18h à partir de la mi-janvier mais à ce stade, le directeur du CHM ne peut l'affirmer.

Des opérations reprogrammées si la tendance se confirme

Par conséquent, les 11 patients qui devaient être transféraient au CHU de Nantes restent finalement au CHM et une demi unité Covid a été fermée. "Les équipes vont pouvoir souffler" se réjouit le docteur Joël Pannetier, directeur médical de crise. "Quand on a beaucoup de patients en unité Covid, c'est éprouvant et on était arrivé à un niveau de saturation. Là l'activité Covid est redescendue, tant mieux. Cela va permettre de soulager les équipes".

Autre conséquence : des opérations déprogrammées pourraient être prochainement reprogrammées. "Quand on est saturé, c'est le seul levier dont nous disposons, à savoir déprogrammer des opérations. Malheureusement depuis le mois d'octobre, on est saturé. Mais dès que l'on peut, on reprogramme". La cellule de crise de l'hôpital du Mans se réunira ce mercredi pour déterminer si elle reprogramme.