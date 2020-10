Covid-19 : réanimations stables en Berry mais forte hausse du taux de positivité

En Berry, le nombre de malades du Covid-19 en réanimation se stabilise avec 13 patients. C'est ce qu'indique ce vendredi le bilan de l'Agence régionale de santé Centre-Val de Loire, désormais publié quotidiennement. Dans le détail, on compte sept personnes en réanimation dans le Cher (+1) et six dans l'Indre (-1). Les hospitalisations conventionnelles augmentent encore mais faiblement : 52 malades du coronavirus sont hospitalisés dans le Cher (+1) et 15 dans l'Indre (+2).

Taux d'incidence et taux de positivité encore en hausse dans l'Indre et le Cher

En revanche, un indicateur continue de flamber, c'est le taux d'incidence. Le nombre de personnes testées positives sur 100 000 habitants fait aussi partie des critères retenus par le gouvernement pour décider de l'instauration d'un couvre-feu. Dans le Cher, ce taux est désormais de 178,50 (contre 147,80 lors de la précédente actualisation, mardi 20 octobre). Dans l'Indre, pour la première fois, le taux d'incidence dépasse la barre des 100 et atteint 115,10 (contre 85,70 précédemment).

Autre preuve que l'épidémie de Covid-19 continue de gagner du terrain, la progression du taux de positivité :