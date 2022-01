Covid-19 : Strasbourg va fermer plusieurs cantines scolaires pour cause de pénurie de personnel

Pas facile à gérer pour les parents d'élèves. La ville de Strasbourg annonce que plusieurs cantines scolaires vont fermer à tour de rôle dans le courant du mois de janvier et jusqu'aux vacances de février.

La ville dit devoir en effet gérer l'absence de nombreux personnels, touchés par l'épidémie de Covid.

Les agents de plusieurs secteurs sont très touchés : Robertsau, Conseil des XV, Esplanade, Neudorf et Port du Rhin.

La ville dit donc ne pas vouloir pénaliser plus particulièrement une école. Elle a donc décidé de fermer à tour de rôle pendant une semaine à chaque fois plusieurs cantines. Et de pratiquer un roulement des équipes.

Voici donc le tableau prévisionnel des fermetures :

Du 10 au 14 janvier :

Cantines fermées dans les écoles suivantes : école maternelle Solange FERNEX, écoles maternelles et élémentaires de la Ziegelau, Jacques Sturm, Edouard Branly et école maternelle Wacken.

Du 17 au 21 janvier :

Cantines fermées dans les écoles suivantes : écoles maternelles et élémentaires Albert Le Grand et Ampère, mais aussi Robert Schuman et Robertsau

Du 24 au 28 janvier :

Cantines fermées dans les écoles suivantes : écoles maternelles et élémentaires Musau et du Rhin, école maternelle Conseil des XV, écoles élémentaires Conseil des XV Wallonie et Douai, écoles maternelles et élémentaires Niederau et Pourtalès

Du 31 janvier au 4 février :

Cantines fermées dans les écoles suivantes : écoles maternelles et élémentaires Neufeld et Schluthfeld, Jean Baptiste Schwilgue, et école Européenne.

A noter que les accueils périscolaires du matin, du soir et du mercredi sont pour l'instant maintenus. Vous n'avez rien à faire pour annuler les repas qui ne seront pas servis. Ils ne seront pas facturés automatiquement.