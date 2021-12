Covid-19 : submergés de demandes, les laboratoires d'analyse alertent sur le délai d'obtention des résultats

Aurez-vous votre résultat de test Covid-19 à temps ? Rien n'est moins sûr et tout dépendra du moment où vous le réaliserez, prévient François Blanchecotte, président du syndicat national des biologistes. Invité de franceinfo ce jeudi, il alerte les Français qui choisiraient de se faire tester l'après-midi ou le soir du 24 décembre et qui n'auront pas forcément leur résultat à temps pour le jour de Noël. Les laboratoires d'analyse sont submergés de demande à l'approche des fêtes en réaction aux recommandations des autorités sanitaires de se faire tester avant les réunions familiales de fin d'année.

"Si vous venez l'après-midi du 24 ou le soir vous n'aurez pas forcément votre résultat même si on a réussi à réduire les délais à moins de 7h, c'est difficile. Il faut donc s'y prendre aujourd'hui (jeudi). On a prévu d'ouvrir le dimanche 26, le 25 on a un peu réduit", explique François Blanchecotte. Le représentant des laboratoires précise qu'actuellement, le délai moyen pour obtenir le résultat d'un test PCR est moins de 24h dans 95% des cas. Et en moins de 12 h dans 85% des cas.

6,3 millions de tests en une semaine

"Quand vous venez l'après-midi, vous l'avez dans la nuit ou le lendemain matin", ajoute François Blanchecotte, précisant que les tests PCR représentent 40% des tests réalisés, contre 60% pour les antigéniques. Pour rappel, le résultat des tests antigéniques est obtenu 15 minutes en moyenne. Le président du syndicat des biologistes précise : "On a essayé d'ouvrir le maximum de centres de dépistage et on a réduit le temps d'attente puisque nous n'avons pas de rendez-vous". 6,3 millions de tests sont réalisés par semaine actuellement.

Si vous manquez de temps pour vous faire tester, l'autre option est de se diriger vers les autotests, eux aussi pris d'assaut dans les pharmacies. Mais attention, ils sont recommandés uniquement pour les personnes sans symptôme, qui ne sont pas cas contact et qui ne se pensent pas contaminées.