Covid-19 : sur la côte d'Opale, des infirmiers libéraux vont vacciner personnes âgées et isolées

600 000 personnes âgées de plus de 80 ans n'ont toujours pas reçu de première dose de vaccin contre le Covid-19. Il s'agit souvent de personnes isolées, ayant des difficultés à se déplacer. Sur la côte d'Opale, l'association des infirmiers libéraux a mis en place une unité de vaccination mobile.

une 2e unité mobile de ce genre sera créée dans le secteur de Desvres mi-septembre."Ca y est, le jour J est arrivé !", lance joyeusement Fabienne Duterte, infirmière libérale depuis trente ans. Avec sa petite mallette aux couleurs de l'association des infirmiers libéraux de la côte d'Opale (AILCO), elle commence sa tournée dans une maison de Saint-Martin-Boulogne, chez Agnès, 93 ans, après avoir récupéré des seringues remplies de vaccin Pfizer au centre de vaccination Damrémont.

Fabienne Duterte, infirmière libérale, est l'une des responsables de l'unité mobile de vaccination. © Radio France - Cécile Bidault

Ils ne peuvent pas arriver au vaccin, le vaccin arrive à eux

Agnès ne peut pas se déplacer sans son déambulateur. Impossible pour elle d'aller jusqu'au centre de vaccination. "Ils ne peuvent pas arriver au vaccin, le vaccin arrive à eux", résume Fabienne Duterte. Comme tous ses collègues volontaires pour participer à l'opération, elle réalise ces vaccinations sur ses congés, et ses temps de pause : "normalement à cette heure-ci, je fais ma petite sieste ! Mais le grand sourire de Madame, c'est le meilleur des réconforts".

L'unité mobile de vaccination -la Vacmobile comme l'appelle son président Mathieu Dubois- a été mise en place le 1er juin, en partenariat avec la ville de Boulogne-sur-mer et l'hôpital. "On est un élément supplémentaire à la machine", explique-t-il, "la vaccination de masse qui se fait dans les centres de vaccination est essentielle. Nous on vient en complément".

Mathieu Dubois, président de l'association des infirmiers libéraux de la côte d'Opale (AILCO), avec Agnès, 93 ans, qui vient de recevoir sa première injection de vaccin contre le Covid-19. © Radio France - Cécile Bidault

300 injections en moins de trois mois

Chez Daniel, 61 ans, l'accueil est tout aussi souriant. Handicapé, il n'est pas en capacité de se déplacer, il n'est pas sorti de chez lui depuis janvier 2020. Pendant le quart d'heure d'attente, où les infirmiers vérifient qu'il réagit bien à l'injection, il échange avec eux : "c'est une chance que vous soyez là. Je voulais me faire vacciner, mais sans vous, je ne l'aurais pas fait".

Depuis le 1er juin, les infirmiers de la côte d'Opale ont réalisé 300 injections avec la "vacmobile" autour de Boulogne. Une deuxième unité du même type sera créée dans le secteur de Desvres mi-septembre.