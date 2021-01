Covid-19 : suspicion de contamination au variant britannique dans un lycée d'Orléans, un dépistage organisé

Le lycée privé Saint-Paul Bourdon Blanc, à Orléans, indique ce dimanche, qu'un élève est positif au Covid-19 et qu'il pourrait s'agir d'un cas de variant britannique. Conséquence : un dépistage massif est organisé au sein de l'établissement lundi et mardi, il pourrait concerner 1200 personnes.

Le lycée Saint-Paul Bourdon Blanc, à Orléans, annonce ce dimanche dans un communiqué qu'"un cas positif au Covid-19 avec une suspicion du nouveau variant a été diagnostiqué" au sein de l'établissement. Un dépistage massif va être organisé, en lien avec l'agence régionale de santé, lundi 18 et mardi 9 janvier, "via une campagne préventive de tests RT-PCR au lycée".

1200 personnes testées ?

Sébastien Gomez, le directeur de cet établissement privé sous contrat, précise que les tests seront proposés aux lycéens et étudiants ainsi qu’aux élèves de troisième que déjeunent à la cantine du lycée tous les jours, et que "cela représente environ 1000 jeunes".Par ailleurs, les tests concerneront également les personnels de l’établissement (professeurs et personnels administratifs), soit 200 personnes

1200 personnes vont-elles donc être testées en deux jours dans l'établissement ? M. Gomez précise que les parents d'élèves mineurs et les majeurs peuvent refuser le dépistage, qui se fait sur la base du volontariat.

Contamination dans le cercle familial

Le directeur de l'enseignement diocésain Berry-Loiret Jean-Pierre Bonnet rappelle qu'il s'agit à ce stade d'une suspicion de cas de variant britannique, qui n'a pas (encore) pu être confirmée par l'ARS.

Selon M. Bonnet, le père du lycéen contaminé est positif avec une suspicion de variant britannique. Et c'est donc en testant les cas contacts, et notamment l'entourage familial, que son fils, scolarisé à St-Paul Bourdon Blanc, s'est avéré positif au Covid-19 lui aussi, avec cette même suspicion.

Les parents d'élèves du lycée ont tous été informés durant le week-end de la situation, via un mail adressé par le directeur de l'établissement. Ce lycée compte 1200 élèves.

Trois autres cas positifs au Covid-19 dans la même classe

Au total, quatre élèves du lycée St-Paul Bourdon Blanc sont positifs au Covid-19 (mais un seul avec la suspicion de variant britannique), indique l'établissement, et tous les élèves de la classe en question sont en isolement depuis le 12 janvier (avec des cours suivis en distanciel). "Ils vont bien", assure Sébastien Gomez, "nous suivons leur situation chaque jour."