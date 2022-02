Covid-19 : taux d'incidence en baisse en Indre-et-Loire, mais pression hospitalière toujours aussi forte

Dans son bulletin de ce mardi, l'Agence Régionale de Santé du Centre-Val de Loire indique que le taux d'incidence est repassé sous la barre des 3.000 cas pour 100.000 habitants, pour retomber à 2.395 en Indre-et-Loire. Malgré tout, la situation reste tendue à l'hôpital de Tours, où on ne constate pas d'amélioration.

On atteint actuellement des taux d'hospitalisation en médecine au-delà de la première vague - Le docteur Leslie Guillon, chef du pôle santé publique-prévention à l'hôpital de Tours

La tension hospitalière reste forte, avec chaque jour environ 150 personnes en médecine. C'est au-delà du pic de la première vague de la pandémie. Concernant les cas les plus graves, en réanimation, on est depuis fin novembre sur un plateau haut, avec en permanence 30 à 35 patients Covid. Il y a encore aussi des décès : neuf, ces sept derniers jours, qui s'ajoutent au neuf morts de la semaine précédente.

En réanimation, on est sur un plateau un peu plus bas que les plus grandes vagues, mais très haut quand même, avec 30 à 35 patients en réanimation actuellement - Docteur Leslie Guillon