L'Ille-et-Vilaine et les Côtes d'Armor voient le taux d'incidence augmenter en ce qui concerne les chiffres du lundi 8 mars de l'épidémie de covid. Il baisse dans le Finistère et le Morbihan. Le nombre de patients en réanimation dans la région augmente.

Covid-19 : Taux d'incidence en hausse en Bretagne sauf dans le Finistère et le Morbihan

Le coronavirus continue de gagner du terrain, petit à petit en Bretagne, avec un taux d'incidence qui augmente de 1,6 % soit, 109,7 cas pour 100.000 habitants. En détails, sur trois jours, il augmente :

dans les Côtes d'Armor : 113,7 cas pour 100.000 habitants (+6,3)

en Ille-et-Vilaine : 159,2 cas pour 100.000 habitants (+9,9)

Mais il baisse :

dans le Finistère : 53,5 cas pour 100.000 habitants (-2,9)

dans le Morbihan : 103,2 cas pour 100.000 habitants (-8,6)

+10 patients en réanimation

Dans les hôpitaux, s'il y a un peu moins de personnes hospitalisées, (-27 en trois jours), les services de réanimation se remplissent un peu plus (+10). On compte 16 décès de plus à l'hôpital ces trois derniers jours.

Il y a en Bretagne 101 regroupements de cas.

Côté vaccination, dimanche soir, on comptait 329.600 vaccinations réalisées en Bretagne selon les autorités :