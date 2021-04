Covid-19 - Tests salivaires, autotests, fermeture de classe : le protocole sanitaire envisagé dans les écoles

Le gouvernement a confirmé mercredi le calendrier annoncé fin mars par Emmanuel Macron. La rentrée est prévue lundi 26 avril dans les écoles maternelles et primaires, et le 3 mai au collège et au lycée. Voici ce que l'on sait du protocole sanitaire qui s'appliquera.

La rentrée des classes est prévue lundi 26 avril dans les écoles maternelles et primaires, et à distance pour une semaine supplémentaire dans les collèges et lycées. Le gouvernement doit annoncer jeudi soir lors d'une conférence de presse dans quelles conditions se fera ce retour dans les salles de classe, après trois semaines de fermeture. D'après plusieurs sources proches de l'exécutif, le protocole sanitaire sera globalement identique à celui mis en œuvre avant les vacances scolaires.

Fermeture de classe au premier cas positif

Dans les départements les plus touchés par l'épidémie, une classe sera automatiquement fermée dès le premier cas de Covid-19 détecté confirme notamment franceinfo. Tous les élèves seront renvoyés chez eux pour 7 jours.

Tests salivaires

Des tests salivaires seront également distribués dans les écoles. L'objectif du gouvernement est d'atteindre progressivement un million de tests salivaires par semaine, contre à peine 300.000 avant les vacances.

Selon France Inter, ces tests salivaires seront distribués en priorité dans une vingtaine de départements, les plus touchés par l'épidémie, notamment en Ile-de-France.

Autotests pour les lycéens et professionnels de l’Éducation nationale

Les lycéens se verront proposer un autotest chaque semaine, en classe. "On ne peut pas les laisser se débrouiller seul chez eux, a précisé un membre de l’exécutif à France Inter. "Il faut qu’ils soient accompagnés, les professeurs seront formés pour superviser ces tests" a-t-il ajouté. "C’est la seule solution, nous n’avons pas suffisamment d’infirmières scolaires pour faire ça, et on ne va pas créer 500.000 postes demain" a encore indiqué un ministre à nos confrères.

Quant aux adultes professionnels de l’Éducation nationale, ils auront droit à deux autotests par semaine.