Covid-19 : trente-et-un morts en quarante-huit heures en Centre Val-de-Loire

Selon les chiffres publiés ce mercredi par l'agence régionale de santé, la circulation de l'épidémie de Covid-19 reste à un niveau élevé dans le Loiret. Fait majeur : depuis lundi, trente-et-une personnes sont mortes du Covid-19, en Centre Val-de-Loire. Et globalement, par rapport au dernier bilan de mardi 3 novembre, tous les indicateurs sont orientés à la hausse.

Concernant les décès, vingt-deux patients sont morts dans les hôpitaux de la région depuis le début de la semaine, selon l'ARS, à quoi s'ajoutent neuf décès dans des Ehpad du Centre Val-de-Loire. Lourd bilan en 48h, donc. On en est désormais à 722 décès à l'hôpital depuis le début de l'épidémie dans notre région et 449 dans les Ehpad.

Au niveau des hospitalisations, la situation est plus contrastée sur les dernières vingt-quatre heures dans la région, puisque le nombre de personnes en réanimation et soins critiques a légèrement baissé en vingt-quatre heures (deux en moins), alors que le nombre d'hospitalisations conventionnelles pour cause de coronavirus a augmenté (+14). Mais sur une semaine, depuis le 28 octobre, la tendance est claire concernant la tension hospitalière en Centre Val-de-Loire : 28 cas supplémentaires en réanimation ou soins critiques et 174 patients hospitalisés en plus en "conventionnel"

Le détail dans le Loiret, l'Indre et l'Indre-et-Loire

Dans le détail, on note que dans le Loiret, deux malades supplémentaires sont en réanimation ou soins critiques depuis mardi, et trois patients de plus hospitalisés. Dans l'Indre, huit malades sont en réanimation désormais (+1 en 24h), et le nombre d'hospitalisations conventionnelles reste stable (37). En Indre-et-Loire, les chiffres sont stables sur les vingt-quatre dernières heures (24 personnes en réanimation/soins critiques et 71 en hospitalisation conventionnelle).

Circulation toujours active du virus à Orléans et Tours

Enfin, concernant la circulation du virus, dans les deux métropoles (Orléans et tours), le taux d'incidence et le taux de positivité augmentent, en 24h : à Orléans, le taux d'incidence dépasse les 478 cas positifs pour 100000 habitants, alors qu'à Tours, il est de 404 désormais.