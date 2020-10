Coronavirus : les indicateurs s'affolent en Creuse

"Il ne faut pas relâcher la pression". Isabelle Dumond, la directrice de la délégation départementale de l'Agence Régionale de Santé en Creuse appelle les Creusois à "ne pas baisser les bras, à continuer à faire des efforts". Le virus circule désormais activement dans le département. Le taux d'incidence, le nombre de nouveaux cas sur une semaine rapporté à 100 000 habitants, est aujourd'hui de 270,1. C'est une progression fulgurante, c'est dix fois plus qu'en début de mois, et le double du taux de la semaine dernière. La Creuse est le 3e département de la région à franchir le seuil d'alerte maximale.

Limiter sa bulle sociale

26 personnes sont ce mardi hospitalisées en Creuse, contre 22 hier. Le taux de positivité grimpe lui aussi. Il est à 15,3. C'est le plus fort taux de positivité en Nouvelle-Aquitaine, juste après celui des Pyrénées-Orientales. Pour Isabelle Dumond, il faut plus que jamais redoubler de vigilance dans la sphère familiale, amicale. "Il faut limiter le nombre de personnes qu'on est amené à voir, explique-t-elle, essayer de voir toujours les mêmes personnes en gardant les distances, en se lavant les mains. C'est une responsabilité individuelle qui doit avoir un effet collectif. On est tous responsable de cette situation".

Vers un durcissement des mesures

Au delà des chiffres eux mêmes, il y a explique Isabelle Dumond un facteur important à prendre en compte, c'est la vitesse de propagation de l’épidémie. Et ici, en Creuse "elle est très importante, c'est un indicateur qui doit nous alerter" . Emmanuel Macron a réunit ce matin un Conseil de défense consacré au Covid-19. Un autre se tiendra demain mercredi. Couvre-feu renforcé, reconfinements ciblés, un durcissement des mesures pourrait être annoncé lors du prochain point presse du gouvernement ce jeudi.