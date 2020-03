Covid-19 : tous les salariés de PSA à Rennes soumis à des prises de température aléatoires

Le site rennais de PSA la Janais est implanté à proximité de la commune de Bruz, désormais considérée comme foyer épidémique du coronavirus. Plus d'une centaine de salariés de l'usine réside également à Bruz. Et même si aucun cas suspect n'a été détecté à ce jour dans l'usine rennaise, la direction, en accord avec les syndicats a décidé ce jeudi 12 mars de mettre en place des mesures sanitaires importantes pour limiter la propagation du virus.

Prise de température aléatoire pour les salariés, et obligatoire pour les visiteurs

Après un CSE ce jeudi 12 mars, la direction du site PSA la Janais a décidé d'imposer une prise de température aléatoire pour les salariés de l'usine. Les visiteurs du site devront subir cette prise de température de manière obligatoire avant d'entrer dans l'usine. La fréquence de nettoyage des sanitaires est également accrue. Dans le restaurant de l'usine, les couverts ne sont plus à disposition en libre service. Chaque fourchette et couteau sont pliés dans une serviette individuelle. "Autant de précautions qui nous paraissent très utiles" souligne un représentant de la CFDT. L'usine rennaise a également mis en place du télétravail, et annulé de nombreux déplacements professionnels de ses salariés.