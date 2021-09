Covid-19 : ce qu’il faut savoir sur l’obligation vaccinale des professionnels de santé

À compter de ce 15 septembre, toutes les personnes travaillant dans les établissements de santé, ainsi que les pompiers, ambulanciers et les aides à domicile, devront avoir reçu au moins une dose de vaccin pour pouvoir continuer à travailler. Ceux qui ne respecteront pas cette obligation pourront être suspendus, sans rémunération.

Qui est concerné ?

Près de 2,7 millions de Français, exerçant les professions suivantes, sont concernées :

Tous les personnels, y compris administratifs, des établissements de santé et des hôpitaux des armées, des établissements médico-sociaux (Éhpad, USLD, résidences autonomie, structures handicap avec ou sans hébergement et y compris non médicalisées), des établissements sociaux rattachés à un établissement de santé (LHSS, LAM, CSAPA, CAARUD, CLAT, CEGGID) ;

Les personnels des centres et maison de santé et centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic ;

Toutes les professions du livre IV du Code de la santé publique, conventionnées ou non, et professions à usage de titres - médecins, sages-femmes, infirmiers, psychologues, ostéopathes... - ainsi que leurs salariés (par exemple, secrétaires médicales, assistants dentaires) ;

Les étudiants ou élèves des établissements préparant à l'exercice des professions de santé ;

Les aides à domicile intervenant auprès des personnes touchant l'APA ou la PCH, dans le cadre de services à domicile ou en tant que salariés des particuliers employeurs ;

Les personnels des entreprises de transport sanitaire (y compris taxis conventionnés) ;

Les pompiers professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours ;

Les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes ;

Les militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile ;

Les membres des associations agréées de sécurité civile ;

Les personnels des services de médecine préventive et de promotion de la santé ;

Les personnels des services de santé au travail.

En revanche, les personnels suivants ne sont pas soumis à l'obligation vaccinale :

Les salariés des entreprises extérieures intervenant ponctuellement dans ces lieux, c'est-à-dire de manière non récurrente pour des tâches de très courte durée ; Ces intervenants ponctuels doivent cependant présenter un pass sanitaire depuis le 30 août 2021 .

Les personnes justifiant d'une contre-indication à la vaccination .

Sait-on combien de personnels sont vaccinés ?

Selon Santé publique France, une semaine avant l’échéance, moins de 12 % des soignants dans les hôpitaux et les Ehpad (établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) n'étaient pas vaccinés.

Dans les hôpitaux, 95% des fonctionnaires sont vaccinés a affirmé la ministre de la Transformation et de la Fonction publique Amélie de Montchalin lundi 13 septembre.

D'après le dernier bilan de Santé publique France, au 7 septembre, près de 94 % des professionnels libéraux avaient reçu au moins une injection.

Faut-il redouter une rupture de soins ?

Difficile d'estimer l'impact que la décision gouvernementale aura sur les services de santé.

La CGT-Santé redoute une possible "catastrophe sanitaire" dans les hôpitaux, si "5 ou 10% du personnel s'en va". Sur franceinfo mardi, le porte-parole de l’Association des médecins urgentistes de France et membre de la CGT Santé, Christophe Prudhomme, a demandé un report de la date butoir. "On a 5 à 10% des médecins libéraux, des infirmières libérales qui ne sont pas vaccinés, qui vont être suspendus par l'assurance maladie", a-t-il affirmé, précisant que son syndicat était "pour la vaccination des soignants" mais contre la "méthode" et "le délai de la mise en œuvre". "Au regard de la situation de manque de personnel dans le système de santé, c'est catastrophique." Selon l'urgentiste, suspendre 5 à 10% de soignants, "ce sont des lits supplémentaires fermés et des patients qui vont être renvoyés chez eux, qu'on va déprogrammer. Donc, c'est catastrophique au niveau sanitaire".

De son côté, la CFDT a demandé d'"éviter au maximum que des gens soient sanctionnés", estimant que "l'apaisement ne ferait pas de mal".

Que risquent les récalcitrants ?

Les salariés du public comme les professionnels libéraux qui n'auraient pas reçu au moins une dose de vaccin encourent des sanctions.

Dans les établissements de santé publics, les contrôles ne peuvent être effectués que par l’employeur, qui est également chargé d’appliquer les sanctions. Les salariés qui ne respectent pas l'obligation s’exposent à une suspension du contrat de travail, sans rémunération, conformément à la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. La rupture de contrat, initialement évoquée, avait été censurée par le Conseil constitutionnel.

Les professionnels libéraux peuvent être contrôlés par les agences régionales de santé (ARS) et l’Assurance-maladie. Les travailleurs libéraux non conventionnés devront transmettre à leur agence régionale de santé les documents attestant le respect de l’obligation vaccinale. Si elle n'est pas respectée, cela pourrait se traduire par un "arrêt immédiat d’activité" et les saisies "de la chambre disciplinaire de l’ordre, de l’Assurance-maladie et du procureur de la République", a prévenu Benoît Elleboode directeur de l'ARS de Nouvelle-Aquitaine.