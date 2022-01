Covid-19 : tout sportif venant de l'étranger devra être vacciné pour concourir en France

Tout sportif, y compris professionnel, qui vient pour une compétition en France, comme prochainement pour le tournoi des Six Nations, devra être vacciné contre le Covid-19 pour entrer dans une enceinte sportive, ont annoncé ce lundi des sources gouvernementales à l'AFP. Le pass vaccinal s'appliquera donc non seulement aux sportifs amateurs et professionnels basés en France, mais aussi aux sportifs étrangers qui viennent pour des compétitions.

Une mise au point du gouvernement qui intervient au lendemain de l'expulsion d'Australie du numéro un mondial de tennis Novak Djokovic.

à lire aussi Open d'Australie : le recours de Novak Djokovic contre son expulsion définitivement rejeté par la justice

Pas de "bulle sanitaire" qui exempterait les joueurs de Roland-Garros de vaccin

Cette position vient clarifier des propos tenus la semaine dernière par la ministre des Sports Roxana Maracineanu, qui avait laissé entendre que la bulle sanitaire en vigueur lors du tournoi de Roland-Garros permettrait de recevoir des sportifs non vaccinés venant de l'étranger, à l'instar de Djokovic. Un sportif "qui ne sera pas vacciné pourra participer à la compétition parce que le protocole, la bulle sanitaire de ces grands événements sportifs, le permettra", avait expliqué la ministre sur franceinfo le 7 janvier.

Tournoi des Six nations et Roland-Garros en vue

Actuellement, il n'est pas nécessaire d'être vacciné pour entrer sur le sol français, mais le pass vaccinal va s'appliquerà tout un chacun qui entrera dans un établissement recevant du public. Les prochaines compétitions internationales sont un tournoi de judo, le Grand Slam les 5 et 6 février, ainsi que le tournoi des Six Nations, du 5 février au 19 mars. Quant au tournoi de Roland-Garros, il aura lieu du 22 mai au 5 juin.