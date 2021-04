Coronavirus : trois centres de vaccination dédiés aux professionnels de deuxième ligne dans l'Hérault

A partir de ce samedi 24 avril , la vaccination est élargie à d'autres salariés de 2ème ligne et âgés de plus de 55 ans . Des créneaux de vaccination leur seront réservés sur les deux prochaines semaines, week- end inclus, avec du sérum AstraZeneca.

Dans l'Hérault 3 centres seront mobilisés pour ces injections : rendez vous sur Doctolib

Clinique du Millénaire à Montpellier

220 Boulevard Pénélope, 34000 Montpellier

Clinique St Jean à St Jean de Védas – VACCI-DRIVE

1 Place de l'Europe, 34430 Saint-Jean-de-Védas

Clinique Champeau à Béziers. Accueil médico Chirurgical Urgentiste

32, avenue Enseigne Albertini, 34 500 Béziers

Les professionnels concernés devront, pour bénéficier de cette priorité, se munir d'une déclaration sur l'honneur précisant qu'elles exercent l'un des métiers retenus, d'un bulletin de salaire ou d'une carte professionnelle.

Liste des nouvelles professions concernées :

- Conducteurs de bus, ferry et navette fluviale

- Conducteurs et livreurs sur courte distance

- Conducteurs routiers

- Chauffeurs de taxi et de VTC

- Contrôleurs des transports publics (exemple : SNCF, transports urbains)

- Agents d’entretiens : agents de nettoyage, éboueurs, ramassage et tri des déchet

- Agents de gardiennage et de sécurité

- Professionnels des pompes funèbres

- Salariés des abattoirs et des entreprises de transformation de viande

- Salariés et chefs d’entreprises des commerces alimentaires : caissiers, employés de libre service, vendeurs de produits alimentaires dont bouchers, charcutiers, traiteurs, boulangers, pâtissiers

S’ajoute à cette liste les professionnels de plus de 55 ans du secteur de l’hébergement d'urgence :

- Centres d'hébergement et de réinsertion sociale

- Centres d'hébergement d'urgence

- Hôtels sociaux

- Centres d'hébergement spécialisés pour malades COVID-19

- Maisons relais et pensions de famille

- Centres d’accueil de jour

- Équipes mobiles ou maraudes de rue

- Foyers de travailleurs migrants (FTM)

- Foyers de jeunes travailleurs (FJT)

- Résidences sociales (ex-FTM, autres que FJT)