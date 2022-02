Covid-19 : trois centres de vaccination vont fermer en Vendée

Constatant la baisse des réservations depuis plusieurs jours, les collectivités locales et l'ARS ont décidé de fermer trois centres de vaccination contre le coronavirus en fin de semaine : Challans, Noirmoutier et Saint-Hilaire-de-Riez

La cinquième vague de Covid-19 est derrière nous, comme visiblement le rush pour la dose de rappel du vaccin. D'où la décision prise par plusieurs mairies de Vendée, en accord avec l'ARS, de fermer leurs centres de vaccination. Dès la fin de la semaine, les centres de Challans et Noirmoutier (Samedi) et celui de Noirmoutier (vendredi) vont fermer. "La vaccination se poursuivra auprès des professionnels de santé : cabinets médiaux, pharmacies et infirmiers et infirmières", explique le communiqué de la ville de Challans.