Covid-19 : trois décès dans une même famille à Reims

Un taux d'incidence de 28,8 nouveaux cas pour 100 000 habitants dans la communauté urbaine du Grand Reims, c'est l'un des taux les plus bas de la région Grand Est, et pourtant, il y a encore des foyers de contamination. Selon l'ARS, l' Agence Régionale de santé, trois personnes d'une même famille sont mortes du Covid. Trois personnes non vaccinées, qui vivaient sur une aire d'accueil de gens du voyage à Reims.

Le cluster a été décelé la semaine dernière, a précisé sur France Bleu Champagne-Ardenne, Thierry Alibert, délégué de l'ARS dans la Marne. Un cluster qui reste sous surveillance.

En ce qui concerne le département de la Marne, le taux d'incidence est à 20,8, en dessous du seuil d'alerte de 50. Il est aussi inférieur au taux relevé dans les Ardennes, remonté à 68,5 ce mercredi 27 octobre.