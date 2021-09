Covid-19 : trois femmes enceintes non vaccinées sont passées par la réanimation du CHU de Lille cette semaine

A Lille, trois femmes enceintes ont été hospitalisées en réanimation au CHU cette semaine. Elles ont développé des formes graves du Covid-19, aucune des trois n'était vaccinée. Ce jeudi, il en reste une en réanimation, les deux autres sont toujours hospitalisées.

Beaucoup de femmes sont réticentes à cette vaccination, elles craignent des effets secondaires pour leur bébé, ou des fausses couches au premier trimestre. Mais les médecins du CHU de Lille le répètent : au contraire, c'est le Covid-19 qui est dangereux, pour la mère et pour l'enfant. La Haute autorité de santé (HAS) recommande une vaccination dès le premier trimestre de grossesse.

Facteur de risque

Selon Louise Ghesquière, médecin obstétricienne à la maternité Jeanne de Flandre, être enceinte est un facteur de risque en soi : "c'est un terrain plus fragile, on peut développer une forme plus sévère au niveau pulmonaire, qui nécessite une hospitalisation en réanimation pour de l'oxygène".

Prématurité

Et puis il peut également y avoir des conséquences sur la grossesse elle-même : "ça peut donner de la fièvre, qui entraîne des contractions. Si le bébé ne les tolère pas bien, ou si la maman présente un tableau sévère, on peut être amené à interrompre la grossesse, induire une prématurité. Ces bébés doivent ensuite être hospitalisés en soins intensifs".

Des anticorps pour le bébé ?

Pour le docteur Ghesquière, la seule solution pour éviter ces formes sévères, c'est la vaccination "dès le premier trimestre de grossesse. Ca protège la maman et le bébé. Le bébé peut probablement bénéficier d'anticorps contre le Covid. Il en bénéficie aussi après sa naissance : avoir une maman et un entourage vaccinés le protège des contaminations".

Pas de "surrisque" de fausses couches

Concernant les craintes de fausses couches au premier trimestre, l'obstétricienne fait référence à des études récentes "elles n'ont pas montré de surrisque de fausses couches avec la vaccination au premier trimestre de grossesse. Il n'y a pas de risque démontré, il n'y a que des bénéfices. Pour maman, bébé, et la société".