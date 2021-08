Covid-19 Trois infirmiers creusois partent en renfort en Martinique ce vendredi

Plus de 300 professionnels de santé (infirmiers, aides-soignants, médecins, pompiers) partent en renfort aux Antilles ce vendredi 20 août pour prêter main-forte à leurs collègues submergés la quatrième vague de Covid-19. Parmi eux, trois Creusois de l'association "les infirmiers du cœur". Deux des infirmiers sont intérimaires. La troisième travaille au service de réanimation du centre hospitalier de Guéret. Elle remercie "ses collègues qui ont accepté de prendre ses jours de travail ces quinze prochains jours".

Départ pour deux semaines en Martinique

Les trois volontaires sont partis ce vendredi matin en direction de Paris, sans savoir s'ils allaient décoller pour la Martinique ou la Guadeloupe. L'information leur a été communiquée cette après-midi à leur arrivée à l'aéroport Paris-Orly. Ils embarqueront à 17h20 dans l'avion qui atterrira à Fort-de-France, en Martinique où le taux d'incidence était de 1.147 contaminations pour 100.000 habitants. A titre de comparaison, ce taux s'élève à 57 en Creuse. Un autre vol a décollé à 16h40 pour la Guadeloupe.

La mission touche à sa fin pour les trois autres Creusois partis en renfort

Les soignants resteront aux Antilles pendant deux semaines. Ils doivent assurer "la relève" des 240 professionnels de santé arrivés le 10 août. Quatre Creusois s'étaient déjà portés volontaires, dont Valérie Simonet, la présidente du conseil départemental de la Creuse. Ils doivent revenir en métropole en milieu de semaine prochaine.

L'élue a été frappée par le jeune âge des patients hospitalisés en réanimation "entre 20 et 46 ans" et par le désarroi des habitants : "les soignants voient arriver des proches, des familles qu'ils connaissent. Ils voient arriver les gens et ils les voient disparaître", raconte-t-elle.