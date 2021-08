Covid-19 : trois Landais sur quatre ont reçu au moins une dose de vaccin

Le département des Landes est l'un des plus vaccinés de France contre le Covid-19. Désormais, trois Landais sur quatre (75%) ont reçu au moins une première dose, selon les données publiées ce jeudi 5 août par Santé Publique France. En proportion de sa population, le département des Landes est le 5e le plus vacciné de France avec au moins une dose, et le premier de Nouvelle-Aquitaine. Les personnes complétement vaccinées sont 62.3% dans les Landes, soit le 6e plus fort taux de France, et la 2e de Nouvelle-Aquitaine (derrière les Pyrénées-Atlantiques).

Appel à la poursuite de la vaccination

Ces derniers jours, les autorités sanitaires, dans les Landes, ont lancé un appel pour que les derniers non-vaccinés prennent un rendez-vous pour une injection et contribuent à la lutte contre l'épidémie, alors que de nombreux créneaux sont à nouveau disponibles dans les centre de vaccination.

Le taux d'incidence, qui mesure le nombre hebdomadaire de cas positifs au Covid-19 pour 100.000 personnes, est de 262 dans les Landes, contre 227 en France. Ce taux, après avoir fortement augmenté, est en baisse notable dans les Landes depuis le début de la semaine.

En raison de cette circulation épidémique, les autorités craignent un afflux de malades dans les hôpitaux des Landes à partir de la mi-août. L'ARS, l'agence régionale de santé, a demandé aux hôpitaux de Dax et de Mont-de-Marsan de se préparer à réactiver le plan blanc, qui permet de rappeler du personnel en vacances.